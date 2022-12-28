Центристская партия предлагает изменить закон о семейных пособиях: пособие на первого и второго ребенка должно увеличиться до 100 евро

Об этом партия сообщила в социальных сетях. Такое же пожелание в более широком масштабе — увеличить пособие на первого и второго ребенка до 119 евро — высказали и соцдемы. Член Рийгикогу Эдуард Одинец (SDE) вчера сообщил Delfi, что они хотят сегодня пересмотреть закон о семейных пособиях по существу и начать обсуждение.

„Социал-демократы предлагают увеличить пособие на каждого ребенка в семье до 119 евро в месяц, чтобы улучшить условия жизни семей с детьми и уменьшить неравное отношение к семьям“, — заявила партия. Также с 1 мая 2024 года предлагается индексировать детское пособие, пособие на ребенка родителя-одиночки и пособие на многодетную семью. Согласно поправкам, предложенным социал-демократами, сумма, заложенная в госбюджете следующего года для семейных пособий, то есть 155 миллионов евро, останется прежней.

Согласно поправке, предложенной социал-демократами, размер поддержки семьи с детьми останется в силе по действующей ставке, которая составляет 300 евро для семей с 3-6 детьми и 400 евро для семей с семью и более детьми.

Неясно, найдут ли предложения соцдемов и Центристской партии отклик в Рийгикогу. Обе партии не имеют достаточной поддержки в парламенте.