„Назвать тебя нечем, кроме одного слова“. Как война в Украине поссорила Пригожина и Герасимова и вскрыла конфликты среди российских силовиков

„Начальнику Генерального штаба! Ты пидор (оскорбительное название гомосексуалов в России - Би-би-си) и черт ******* [неприятный]! У нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем“, - двое бойцов в камуфляже и с закрытыми лицами записали свой ролик на фоне гаубицы, ящиков от снарядов и маскировочной сетки. Они эмоционально жалуются на отсутствие снарядов и вновь обращаются к адресату послания: „Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то! Назвать тебя нечем, кроме одного слова - это пидор! Когда пацаны гибнут, где вы все?“

Ролик с таким обращением к начальнику Генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову начал расходиться в связанных с ЧВК „Вагнер“ телеграм-каналах 26 декабря. Заочные пикировки между руководителями наемников и российским военным командованием за последние месяцы перестали быть чем-то из ряда вон выходящим, однако до сих пор столь резких выпадов против именно генерала Герасимова „вагнеровцы“ себе не позволяли. Так что сразу после публикации обращения авторы многих военно-патриотических каналов начали писать, что речь идет о провокации со стороны „украинских националистов“ или „вбросе ЦИПсО“.

„Вбросами ЦИПсО“ (Центра информационно-психологических операций, подразделения ВСУ, занимающегося кибератаками) в российском патриотическом сегменте „Телеграма“ стараются объяснять все сообщения о неудачах российских вооруженных сил на украинских фронтах.

Не спешил подтверждать подлинность обращения и сам основатель ЧВК „Вагнер“, санкт-петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. „Я хорошо владею обстановкой и не считаю необходимым комментировать для СМИ данную информацию“, - передала слова Пригожина его пресс-служба через несколько часов после публикации обращения.