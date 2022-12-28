ВИДЕО | Не зеленые веганы и не страшные ГМО

- На самом деле мы развращены выбором, и в этом огромном многообразии продуктов можно потеряться, – отмечает Александра Гаген. – Но если подойти к продумыванию меню четко, даже маниакально-занудно, можно будет спокойно все приготовить, не переедать и при этом ничего не выбрасывать.

- ГМО – это такое же будущее человечества, как медицина, – убежден Эрнест Бондаренко. – Все сорта, что можно было вывести селекцией, выведены, дальнейшее развитие – это уже ГМО. Мы можем выращивать все, что выращивали, но это дорого, энергозатратно и это не зеленый подход. Скажем, чтобы помидор стал более мясистым, нужна тысяча лет селекции, а пересадив нужный ген, мы получим результат меньшими затратами. И с научной точки зрения, если мы пересадим в помидор, допустим, белок тыквы, ничего страшного не должно случиться. К тому же помидоры и сами мутируют, как и все, окружающее нас.

Специалисты рассказывают о том, как увеличившиеся в последние десятилетия объем холодильника и размер тарелки влияют на то, сколько еды оказывается в мусорном ведре. И о том, почему веганство нельзя однозначно назвать зеленым образом жизни – например, чтобы выращивать авокадо, необходимо очень много воды, и, кроме того, чтобы производить больше этого популярного фрукта, вырубаются леса. А также дают много практических советов о том, как покупать более дешевые и качественные продукты и при этом не вредить природе. Вот лишь несколько из них:

ходить в магазин со списком,

минимизировать пластиковую упаковку,

запасаясь, учитывать множество факторов одновременно,

сортировать мусор, для биоотходов использовать биопакеты,

всегда думать чуть-чуть больше и благодаря этому стать чуть более экологически ориентированным.

Все подробности в видео.

Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu.