Бесплатная вакцинация от COVID-19 в 2023 году будет доступна только по направлению врача

„В части, касающейся программы иммунизации, всем живущим в Эстонии или временно находящимся в ней людям будет обеспечена при необходимости возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 до 31 декабря 2023 года“, - сообщило министерство.

В минсоцдел отметили, что, по оценке экспертов, в следующем году по-прежнему возможны серьезные волны заболеваемости коронавирусом.

Бесплатную вакцину смогут получить люди, которым, по оценке работника здравоохранения, вакцинация требуется из-за связанных со здоровьем рисков или в силу эпидемиологической ситуации.

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