28.12.2022, 08:34
Бесплатная вакцинация от COVID-19 в 2023 году будет доступна только по направлению врача(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство социальных дел обновило требования к иммунизации, продлив на год возможность бесплатной вакцинации от коронавируса, но только по направлению врача.
„В части, касающейся программы иммунизации, всем живущим в Эстонии или временно находящимся в ней людям будет обеспечена при необходимости возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 до 31 декабря 2023 года“, - сообщило министерство.
В минсоцдел отметили, что, по оценке экспертов, в следующем году по-прежнему возможны серьезные волны заболеваемости коронавирусом.
Бесплатную вакцину смогут получить люди, которым, по оценке работника здравоохранения, вакцинация требуется из-за связанных со здоровьем рисков или в силу эпидемиологической ситуации.