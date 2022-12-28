Вместо корпоративных подарков Delfi Meedia сделала пожертвование пострадавшей от войны украинской музыкальной школе

„Маленькими шагами и дети , и взрослые могут вновь обрести чувство безопасности и вернуться к нормальной жизни. Это означает не только восстановление зданий и инфраструктуры, но и получение положительных эмоций от культурных мероприятий“, — сказал председатель правления Delfi Media Арго Виркебау.

Виркебау добавил, что необходимо заниматься чем-то другим, кроме острых жизненных потребностей, потому что иначе было бы невозможно хоть на время отвлечь внимание от ужасов войны. „Это небольшой шаг, но мы надеемся, что он принесет радость и оптимизм детям, родителям и учителям“, - сказал он.