Новости Эстонии
28.12.2022, 09:00

Вместо корпоративных подарков Delfi Meedia сделала пожертвование пострадавшей от войны украинской музыкальной школе

 
В первые недели крупномасштабной войны в школу попала ракета.
В первые недели крупномасштабной войны в школу попала ракета.
ФОТО:

Фирма купила музыкальные инструменты для детей школы в Малине, чтобы способствовать восстановлению ощущения нормальной жизни.

„Маленькими шагами и дети, и взрослые могут вновь обрести чувство безопасности и вернуться к нормальной жизни. Это означает не только восстановление зданий и инфраструктуры, но и получение положительных эмоций от культурных мероприятий“, — сказал председатель правления Delfi Media Арго Виркебау.

Виркебау добавил, что необходимо заниматься чем-то другим, кроме острых жизненных потребностей, потому что иначе было бы невозможно хоть на время отвлечь внимание от ужасов войны. „Это небольшой шаг, но мы надеемся, что он принесет радость и оптимизм детям, родителям и учителям“, - сказал он.

Последствия попадания ракеты в Малинскую музыкальную школу:

Ученики школы приехали и дали концерт в Эстонии:

RusDelfi
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