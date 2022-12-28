28.12.2022, 11:42
Правы ли Кайя Канепи и Владимир Путин – спорт вне политики?
ФОТО: | REUTERS/SCANPIX
Почему надо снимать с соревнований хороших российских спортсменов, которые никого не убивали и выступают за мир?
Честно говоря, я даже немного удивлен, что мне снова приходится об этом писать. Казалось, что среди эстонцев существует консенсус, по крайней мере, по этому вопросу. Я ошибался. И Кайя Канепи, изложившая свою позицию в заявлении, переданном Eesti Päevaleht, безусловно, не единственная эстонка, которая считает, что „спорт и политика должны быть отделены друг от друга“, и выступает за то, чтобы „российские спортсмены могли соревноваться“.