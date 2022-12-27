ВИДЕО | Конфликт российских лыжников Устюгова и Большунова закончился потерей сознания и окровавленным лицом
Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли поделить трассу, завалили друг друга в спринте и остались без финала.
Российские лыжники не допускаются к международным соревнованиям, поэтому они соревнуются между собой в чемпионате страны. В этом сезоне между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым уже не раз возникали конфликты и теперь все переросло в ненависть.
Напряжение между двумя лыжниками стало возрастать с самого начала гонки, а случилось это на этапе в Чусовом. Устюгов выиграл коньковый спринт и подколол проигравших: Вы меня „мешком“ называли и кто сейчас „мешок“? Это не понравилось Большунову, который выиграл следующую гонку и жестко ответил Устюгову, намекнув, что „мешки“ сделали его олимпийским чемпионом. После парни вроде бы разобрались. История закончилась тем, что на подиум в Чусовом лыжники вышли в мешках, подарив один Устюгову. Отшутились. Сообщает „Спорт-Экспресс“.
Следующий этап в Кирово-Чепецке прошел более-менее спокойно. Там Сергей выступил только в классическом спринте, заняв второе место, Большунов ту гонку выиграл и сказал корреспонденту „СЭ“: „Немного с Серегой зацепились. Но на предыдущем спринте так же он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть мешал“. Проехали.
Наступил этап в Красногорске. Первая гонка — спринт классическим ходом. Финал. На одном из отрезков дистанции Большунов вклинивается между Александром Терентьевым и Устюговым, подрезав его. Сергей сбивается с темпа и остается без медалей. После финиша он не жмет руку своему главному сопернику и говорит, что Большунов использует грязные приемы вторую гонку подряд. Также Устюгов заявляет, что у него нет настроения дальше выступать в Красногорске.
Между классическим и коньковым спринтом был день отдыха. Лыжники встретились в полуфинале. Устюгов и Большунов вырвались вперед и катились со спуска в опасной близости от друг друга параллельным курсом. А потом лыжники валят друг друга. При этом Александр летит лицом в снег и, как после признается, вероятно, теряет сознание. Устюгов поднимается и, перекинувшись парой реплик с Большуновым, прогулочным шагом отправляется к финишу. Большунову нужно было больше времени, чтобы прийти в себя. Лицо трехкратного олимпийского чемпиона разбилось до крови. Но все же гонку он смог завершить и даже не отказался от интервью.
„Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять. И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя“, — сказал Большунов в эфире местным СМИ.
По словам Устюгова, по его мнению, он действовал в рамках дозволенного правилами. „Все так быстро произошло, что до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что в пределах правил. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел“, — заявил Устюгов.
За всеми этими событиями теряется результат в коньковом спринте. Первое место в нем занял Александр Терентьев.