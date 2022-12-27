ВИДЕО | Конфликт российских лыжников Устюгова и Большунова закончился потерей сознания и окровавленным лицом

Российские лыжники не допускаются к международным соревнованиям, поэтому они соревнуются между собой в чемпионате страны. В этом сезоне между олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым уже не раз возникали конфликты и теперь все переросло в ненависть.

Напряжение между двумя лыжниками стало возрастать с самого начала гонки, а случилось это на этапе в Чусовом. Устюгов выиграл коньковый спринт и подколол проигравших: Вы меня „мешком“ называли и кто сейчас „мешок“? Это не понравилось Большунову, который выиграл следующую гонку и жестко ответил Устюгову, намекнув, что „мешки“ сделали его олимпийским чемпионом. После парни вроде бы разобрались. История закончилась тем, что на подиум в Чусовом лыжники вышли в мешках, подарив один Устюгову. Отшутились. Сообщает „Спорт-Экспресс“.

Следующий этап в Кирово-Чепецке прошел более-менее спокойно. Там Сергей выступил только в классическом спринте, заняв второе место, Большунов ту гонку выиграл и сказал корреспонденту „СЭ“: „Немного с Серегой зацепились. Но на предыдущем спринте так же он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть мешал“. Проехали.

Наступил этап в Красногорске. Первая гонка — спринт классическим ходом. Финал. На одном из отрезков дистанции Большунов вклинивается между Александром Терентьевым и Устюговым, подрезав его. Сергей сбивается с темпа и остается без медалей. После финиша он не жмет руку своему главному сопернику и говорит, что Большунов использует грязные приемы вторую гонку подряд. Также Устюгов заявляет, что у него нет настроения дальше выступать в Красногорске.