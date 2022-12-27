ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (307-й день) | СБУ арестовала имущество Алишера Усманова, Путин запретил поставки нефти ряду стран

На Камчатке военнослужащий получил реальный срок за отказ воевать в Украине. Гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего Алексея Бреусова виновным в отказе участвовать в боевых действиях в Украине. Как сообщают местные СМИ, еще 6 октября Бреусов был мобилизован, но отказался подчиниться приказу командира и отправиться на войну, „осознавая объявленную мобилизацию“, сообщает BBC.

СБУ арестовала имущество российского бизнесмена Алишера Усманова почти на два миллиарда гривен. Служба безопасности Украины сообщила, что провела следственно-оперативные мероприятия в нескольких украинских морских портах и обнаружила там подпольные склады, где хранились более 160 тысяч тонн железной руды. „Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля“, — сообщает ведомство.

Политика Илью Яшина (объявлен в России „иностранным агентом“), приговоренного по статье о „военных фейках“ к 8,5 годам колонии, этапировали из московского следственного изолятора в СИЗО-1 в Ижевске.

Украина вернула тела еще 42 погибших военнослужащих ВСУ, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Россия с 1 февраля запрещает поставки российской нефти в страны, которые в ответ на ведение агрессивной войны в Украине ввели потолок цен на нефть из РФ. Эта дата зафиксирована в указе президента Владимира Путина. Дату вступления в силу запрета на поставки нефтепродуктов, который также вводится этим указом, должно назначить правительство РФ (но не раньше 1 февраля).