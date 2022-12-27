Война в Украине: пять сценариев развития конфликта в 2023 году

Может ли война завершиться в наступающем году, и если да, то как - на поле боя или за столом переговоров? Или конфликт вообще затянется до 2024 года?

„Весеннее наступление России будет ключевым“

Майкл Кларк, заместитель директора Института стратегических исследований, Эксетер, Великобритания

Те, кто пытается вторгнуться в другую страну в любой точке великих евразийских степей, в итоге обречены на зимовку в этих степях.

Наполеону, Гитлеру и Сталину приходилось маневрировать своими армиями перед лицом зимы в степи, и теперь, когда вторжение идет не лучшим образом, Владимиру Путину приходится заставлять свои войска зимовать в степи в ожидании нового российского наступления весной.

Обеим сторонам нужна передышка, но украинцы лучше оснащены и мотивированы для продолжения наступления, и можно ожидать, что они будут продолжать выдавливать россиян, по крайней мере в Донбассе.

В районе Кременной и Сватово они на грани большого прорыва, который отбросит российские войска на 60 км назад, к следующей естественной оборонительной линии, недалеко от того места, где российское вторжение началось в феврале 2022 года.

Киев не захочет останавливаться на достигнутом, особенно когда победа здесь столь близка. Тем не менее, после освобождения Херсона украинские наступательные операции на юго-западе могут застопориться.

Форсирование Днепра для давления на уязвимые российские автомобильные и железнодорожные пути в Крым может оказаться слишком сложным. Но нельзя исключать возможности нового наступления ВСУ.

В 2023 году ключевым фактором будет результат весеннего наступления России. Путин признал, что около 50 тыс. человек из недавно мобилизованных уже находятся на фронте; остальные 250 тыс. проходят подготовку для участия в боевых действиях в 2023 году.

Пока судьба этих новых российских войск не определится на поле боя, практически никаких других сценариев, кроме продолжения войны, нет.