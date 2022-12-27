БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Сотни случаев семейного насилия. Поножовщина, драки, удушения, кражи: полиция в эти праздники работала не покладая рук

Пыхьяская префектура

Таллинн

Физическое насилие

23 декабря поступило сообщение, что в центре города на улице Айа находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина напал на охранника.

23 декабря в столичном районе Мустамяэ в квартире на Вильде теэ мужчина ударил свою сожительницу. Во время конфликта в квартире находился несовершеннолетний ребенок Полиция задержала мужчину.

23 декабря в доме на улице Махтра произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого пострадала 19-летняя женщина.

24 декабря поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кярбери в Ласнамяэ между 32-летним мужчиной и 53-летней женщиной произошел конфликт. В присутствии полицейских мужчина добровольно покинул квартиру своей сожительницы.

24 декабря в центре города в квартире на улице Ластекоду 20-летний мужчина напал на свою 19-летнюю сожительницу. Обстоятельства случившегося расследуются.

24 декабря в центре столицы на улице Вана-Пости четверо мужчин ввязались в драку, в ходе которой двое из них пострадали. Обстоятельства случившегося расследуются.

25 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице Сыле в Пыхья-Таллинне пьяный 28-летний мужчина ударил свою 67-летнюю мать. Об инциденте сообщил сосед. Полиция задержала дебошира.

25 декабря в квартире на улице Паэкааре возник конфликт между 42-летним мужчиной и 32-летний женщиной. В драке сожители причинили друг другу телесные повреждения.

25 декабря поступило сообщение, что в частном доме на улице Кивимяэ 33-летняя женщина ударила своего сожителя, 33-летнего мужчину. В доме находились несовершеннолетние дети. Обстоятельства случившегося расследуются.

25 декабря на улице Паэ 34-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, ударил ножом 20-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, не опасные для жизни. Полиция задержала нападавшего.

26 декабря в столичном районе Хааберсти на улице Пяэвалилле возник конфликт между незнакомыми друг с другом 32-летним мужчиной и 33-летней женщиной. Обстоятельства случившегося расследуются.