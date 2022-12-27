БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Сотни случаев семейного насилия. Поножовщина, драки, удушения, кражи: полиция в эти праздники работала не покладая рук(11)
С 23 по 26 декабря Департамент полиции и погранохраны (PPA) зарегистрировал 277 заявлений и сообщений о преступлениях. Поступило 209 сообщений о случаях насилия в близких отношениях. За этот период за рулем был задержан 131 водитель в состоянии алкогольного опьянения и 7 водителей в состоянии наркотического опьянения.
Границу Эстонии за указанный период перешли 394 гражданина Украины, из них 202 сообщили, что планируют остаться в Эстонии. Ниже мы приводим криминальные сводки из всех четырех префектур PPA.
Пыхьяская префектура
Таллинн
Физическое насилие
23 декабря поступило сообщение, что в центре города на улице Айа находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина напал на охранника.
23 декабря в столичном районе Мустамяэ в квартире на Вильде теэ мужчина ударил свою сожительницу. Во время конфликта в квартире находился несовершеннолетний ребенок Полиция задержала мужчину.
23 декабря в доме на улице Махтра произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого пострадала 19-летняя женщина.
24 декабря поступило сообщение о том, что в квартире на улице Кярбери в Ласнамяэ между 32-летним мужчиной и 53-летней женщиной произошел конфликт. В присутствии полицейских мужчина добровольно покинул квартиру своей сожительницы.
24 декабря в центре города в квартире на улице Ластекоду 20-летний мужчина напал на свою 19-летнюю сожительницу. Обстоятельства случившегося расследуются.
24 декабря в центре столицы на улице Вана-Пости четверо мужчин ввязались в драку, в ходе которой двое из них пострадали. Обстоятельства случившегося расследуются.
25 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице Сыле в Пыхья-Таллинне пьяный 28-летний мужчина ударил свою 67-летнюю мать. Об инциденте сообщил сосед. Полиция задержала дебошира.
25 декабря в квартире на улице Паэкааре возник конфликт между 42-летним мужчиной и 32-летний женщиной. В драке сожители причинили друг другу телесные повреждения.
25 декабря поступило сообщение, что в частном доме на улице Кивимяэ 33-летняя женщина ударила своего сожителя, 33-летнего мужчину. В доме находились несовершеннолетние дети. Обстоятельства случившегося расследуются.
25 декабря на улице Паэ 34-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, ударил ножом 20-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, не опасные для жизни. Полиция задержала нападавшего.
26 декабря в столичном районе Хааберсти на улице Пяэвалилле возник конфликт между незнакомыми друг с другом 32-летним мужчиной и 33-летней женщиной. Обстоятельства случившегося расследуются.
26 декабря в квартире на улице Сыле 67-летний пьяный мужчина толкнул свою 62-летнюю жену. Полиция задержала мужчину, женщину доставили в больницу.
Кража
24 декабря поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне из подвала дома на улице Техника украдены сушильная машина и инструменты. Сумма причиненного ущерба составила около 1000 евро.
Харьюмаа
Физическое насилие
25 декабря поступило сообщение, что в деревне Васкъяла волости Раэ между употреблявшими алкоголь супругами возник конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина ударил свою жену, причинив ей физическую боль и повреждения. Полиция задержала мужчину.
25 декабря сообщили, что в деревне Хайба 44-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, ударил свою жену. Во время конфликта в доме находились несовершеннолетние дети. У задержанного полицией мужчины обнаружили похожий на оружие предмет.
26 декабря в волости Саку 41-летний мужчина ударил свою 37-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.
Идаская префектура
Физическое насилие
Ляэне-Вирумаа
24 декабря полиция получила сообщение, что в Раквере на улице Вабрику 34-летний мужчина толкнул 42-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину, возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Ида-Вирумаа
23 декабря в Кивиыли на улице Соо 34-летняя женщина ударила своего супруга, 32-летнего мужчину. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.
24 декабря в Ахтме на бульваре Эстония 22-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, 31-летнюю женщину. Правонарушитель задержан, возбуждено уголовное дело.
24 декабря в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ 49-летний мужчина стал душить свою спутницу жизни, 37-летнюю женщину. Мужчина задержан, ведется уголовное следствие.
24 декабря полиция получила сообщение, что в Нарве на улице Раквере ударили 21-летнюю женщину. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.
24 декабря в Нарве полиция получила вызов на проспект Кангеласте, где 31-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, 35-летнюю женщину. Полиция выясняет обстоятельства в рамках уголовного дела.
24 декабря в Нарве на улице А.Даумана 38-летнего мужчину ударили острым предметом. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. В качестве подозреваемого задержан 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
24 декабря полиция получила сообщение, что в Нарве в увеселительном заведении на улице Раквере 38-летний мужчина ударил 32-летнего мужчину. Все обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного расследования.
24 декабря в Йыхви на улице Плооми 47-летний мужчина ударил 42-летнюю женщину. Мужчина задержан, ведется следствие.
25 декабря в Нарве на улице Пушкина 65-летний мужчина ударил свою спутницу жизни, 70-летнюю женщину. Все обстоятельства выясняются.
25 декабря в Кохтла-Ярве на улице Тууслари ударили 44-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого - 53-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.
25 декабря в Ахтме в квартире дома по улице Сыпрузе 36-летний мужчина ударил 33-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело.
26 декабря в Нарве на улице 26 Июля 35-летний мужчина стал душить свою спутницу жизни. Мужчина задержан, идет следствие.
26 декабря в Нарве 46-летняя женщина ударила 53-летнего мужчину. Женщина задержана, все обстоятельства выясняются в рамках уголовного дела.
Лыунаская префектура
Тартумаа
Физическое насилие
Ночью 23 декабря в частном доме в волости Тарту в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина напал на свою жену, причинив ей телесные повреждения. Вызванная полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
Вечером 23 декабря в полицию поступил вызов в квартиру на улице Кастани в Тарту. Молодая женщина напала на собственную мать, которая пострадала. Полиция задержала агрессивную женщину по подозрению в совершении преступления.
Вечером 24 декабря в частном доме в волости Тарту пьяный мужчина напал на свою мать. Полиция выяснит детали произошедшего в ходе уголовного производства.
Днем 25 декабря полицию вызвали в волость Тарту, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на двух своих родственников. Полиция задержала 42-летнего мужчину и отправила его протрезвиться..
Вечером 26 декабря полицию вызвали на автобусную остановку на бульваре Сыпрузе в Тарту, где пьяный мужчина напал на четверых, один из которых пострадал. Полиция задержала мужчину по подозрению в совершении преступления.
Кража
Утром 23 декабря в поселке Мярья в Тарту из подъезда дома был украден велосипед Scott красного цвета. Ущерб оценивается примерно в 500 евро.
Валгамаа
Физическое насилие
Днем 23 декабря полицию вызвали в волость Тырва, где в ходе пьянки мужчина ударил ножом собутыльника, с которым был знаком. Пострадавшего доставили в больницу, подозреваемого задержали.
Ночью 24 декабря в полицию поступил вызов в волость Валга, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на своего знакомого, который в результате пострадал. Полиция задержала нападавшего и отправила его протрезвиться.
Вырумаа
Угроза
Вечером 23 декабря полицию вызвали в одну из квартир в волости Выру, где пьяный мужчина угрожал ножом знакомому. В инциденте никто не пострадал, подозреваемого в преступлении задержали.
Ляэнеская префектура
Пярнумаа
Кража
26 декабря в полицию поступило сообщение, что утром того же дня между 9 и 10 часами в пярнуском спортивном клубе из шкафчика гардероба были украдены ключи от легкового автомобиля, а затем из машины похищены кошелек вместе с наличностью и документами. Общий ущерб составил примерно 3000 евро.
Сааремаа
Физическое насилие
26 декабря в 14.45 в полицию сообщили о драке в многоквартирном доме в Курессааре, где 55-летний мужчина повредил руку 63-летнему мужчине. Полиция задержала 55-летнего мужчину и расследует случившееся.
24 декабря в час ночи полиция получила сообщение, что 42-летний мужчина проявил физическое насилие по отношению к своей супруге - 44-летней женщине. Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за насилие в близких отношениях.