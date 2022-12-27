Путин подарил восемь колец лидерам стран СНГ. И еще одно оставил себе

На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись „с новым годом 2023“. Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия.

Кольца получили Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу.

Еще один перстень Путин оставил себе.

В телеграм-каналах и соцсетях сравнивают девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Эти кольца выковал Саурон, чтобы поработить людей.