Путин подарил восемь колец лидерам стран СНГ. И еще одно оставил себе(2)
Президент России Владимир Путин подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни с символикой Содружества, пишет „Meduza“, ссылаясь на „Коммерсант“.
На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и надпись „с новым годом 2023“. Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия.
Кольца получили Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Лукашенко стал единственным, кто надел кольцо сразу.
Еще один перстень Путин оставил себе.
В телеграм-каналах и соцсетях сравнивают девять колец, которые получили главы стран СНГ, с девятью Кольцами власти из произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Эти кольца выковал Саурон, чтобы поработить людей.