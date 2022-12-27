Дмитрий Медведев: в следующем году Эстония в числе прочих может примкнуть к „Четвёртому рейху“

„Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту“, – так предваряет свой список из десяти возможных сценариев в 2023 году Дмитрий Медведев.

Что по его мнению может произойти в 2023 году:

1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

2. Возврат Великобритании в Европейский союз.

3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.

4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.

5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов).

6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши.

7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами.

9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.

10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

Закончил Медведев язвительным пожеланием: „С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!“



