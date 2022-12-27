Как мотивировать себя больше двигаться?
Все слышали поговорку о том, что сила в движении. Но несмотря на то, что многие люди знают об этом и осознают важность здорового образа жизни, им трудно найти мотивацию, чтобы начать заниматься спортом. В конце года уместно поговорить об этом. На этот раз мы поделимся с вами некоторыми традиционными, а также нестандартными идеями, которые могут помочь. Вдохновляйтесь!
Оденьте беспроводные наушники и вперед
Известно, что музыка вызывает в нас хорошие эмоции, а некоторые плейлисты настолько хороши и мотивируют, что многие находят в себе силы и выносливость заниматься спортом, слушая их. Какая ваша любимая музыка? Может ли ее прослушивание мотивировать вас? Если вы не знаете ответа прямо сейчас, то попробуйте! Включите колонки JBL или оденьте беспроводные наушники и двигайтесь. Возьмите за отправную точку онлайн-программу упражнений и попробуйте заниматься дома. Если вы любите заниматься на свежем воздухе, отправляетесь во двор или тренажерный зал на открытом воздухе, возьмите с собой колонку JBL или беспроводные наушники и слушайте мотивирующую музыку, следуя плану тренировок.
На каком бы носителе вы ни слушали музыку, попробуйте найти плейлисты, специально предназначенные для физических упражнений, и посмотрите, поможет ли вам это найти больше энергии и мотивации двигаться и выполнять упражнения. Если не получилось с первого раза, не сдавайтесь, возьмите колонку JBL во второй раз и пробуйте еще - вы никогда не знаете, когда это может начать вам нравиться!
Возьмите друга и отправляйтесь на природу
Природа Сааремаа удивительна. Воспользуйтесь возможностью насладиться тем, что рядом с вами. Упражнения на свежем воздухе имеют ряд преимуществ, они полезны для психического и физического здоровья. А если вы чувствуете, что вам не хватает мотивации в одиночку, возьмите с собой друга или члена семьи, так как это может побудить вас выйти на улицу и начать заниматься спортом. Сделайте занятия спортом увлекательным способом времяпрепровождения, выезжайте на красивую природу и знакомьтесь с лучшими людьми. Сочетая приятное с полезным, вы получите отличный результат, полезный для души и тела.
В зависимости от времени года можно выбрать вид спорта, которым вы хотите заняться. Снежными зимами надевайте лыжи и наслаждайтесь красотой сельской местности на лесной тропе. Если рядом с домом есть каток, также можно покататься на коньках. В другое время года займитесь бегом, прогулкой или выполните программу упражнений с нагрузкой на свежем воздухе. Есть много способов начать двигаться. Некоторые люди любят кататься на роликах, велосипеде или заниматься йогой на свежем воздухе, поэтому попробуйте разные стили, чтобы найти то, что подходит именно вам.
Присоединитесь к групповым тренировкам
Активный отдых с друзьями мотивируют, похожий результат дает и участие в групповых занятиях. Вы узнаете, что инструкторы групповых занятий ведут занятия энергично, мотивированно и ободряюще. Это хороший способ найти в себе стремление и мотивацию продолжать двигаться и быть активным. Такой же эффект могут дать и другие занимающиеся, посещающие ту же тренировку.
Если вы можете присоединиться к группе, где постоянно находятся одни и те же люди, часто с одними и теми же целями, сделайте это. Это позволит вам мотивировать как других, так и себя. Найдите способ заниматься спортом, который подходит именно вам, будь то групповые занятия, упражнения дома или что-то другое, и получайте от этого удовольствие!