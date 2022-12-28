Запрещенная пиротехника, пиво даже для трезвенников. Живущий в Таллинне американец рассказал, как отмечают Новый год во Флориде

В Америке большинство людей считает канун Нового года более важным, чем сам Новый год. Его обычно отмечают двумя любимыми развлечениями — алкоголем и фейерверками. Устраиваются всевозможные вечеринки, и даже те, кто обычно не пьет, часто отмечают это парой бокалов пива. Фейерверки также являются отличительной чертой кануна Нового года. Как ни странно, во Флориде, несмотря на то, что они продаются в гигантских цирковых палатках почти у каждой крупной дороги, пиротехника незаконна, если только ее не используют в сельскохозяйственных целях.

Чтобы обойти это, при покупке фейерверков вы должны подписать форму, в которой говорится, что вы, по сути, собираетесь использовать их только для указанных сельскохозяйственных целей. Эта форма стала чем-то вроде шутки, поскольку никого не волнует, для чего вы их используете на Новый год, и никто не имеет ни малейшего представления о том, как на самом деле можно использовать фейерверки в „сельскохозяйственных целях“.

Во Флориде, поскольку в это время года обычно довольно тепло (температура обычно где-то около 20 градусов), праздник часто отмечают, устраивая барбекю: обычно с гамбургерами или хот-догами, приготовленными на гриле. Когда мы росли, у наших друзей по соседству был замечательный дом на берегу озера с огромным двором, и они всегда устраивали новогодние вечеринки. Во дворе играли в футбол или в волейбол (правда, волейбольную сетку ставили на неровном участке земли, и в результате практически каждый год кто-нибудь, в том числе и я, спотыкался, ломал что-нибудь и ложился в больницу). Также мы купались в озере, если оно было достаточно теплым.