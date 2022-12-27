27.12.2022, 12:25
На шоссе Таллинн - Нарва в лобовом столкновении грузовика и фургона погиб человек(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Ляэне-Вирумаа в районе села Варуди произошло ДТП, в котором погиб человек.
По имеющейся на данный момент информации, на 116-м километре шоссе Таллинн - Нарва произошло лобовое столкновение фургона и грузового автомобиля.
„По состоянию на данный момент имеется один погибший, еще одна женщина доставлена в больницу“, - сообщил порталу Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента. Водитель грузовика получил легкие травмы.
Полиция регулирует движение на месте аварии.