ФОТО | На шоссе Таллинн - Нарва в лобовом столкновении грузовика и фургона погиб человек

Во вторник около полудня на 116-м километре шоссе Таллинн - Нарва произошло лобовое столкновение фургона и грузового автомобиля.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Дмитрий Горелов сообщил предварительные подробности аварии.

Двигавшийся в сторону Таллинна фургон Renault Master на повороте из-за скользкой дороги отклонился на встречную полосу движения и столкнулся с ехавшим в сторону Нарвы грузовым автоомобилем Mercedes-Benz.

В результате аварии погиб водитель фургона - 28-летний мужчина. Находившаяся в фургоне 21-летняя женщина доставлена в тяжелом состоянии в Северо-Эстонскую Региональную больницу. Водитель грузовика получил легкие повреждения, ему медицинская помощь не потребовалась.

Максимально разрешенная скорость движения на отрезке, где произошло ДТП, составляла 90 км/ч, покрышки у обеих машин отвечали требованиям. В ходе расследования будет выяснено, с какой скоростью двигались автомобили в момент аварии.

Представитель полиции еще раз подчеркнул, что в зимних условиях нужно быть крайне внимательным. „На скользкой и заснеженной дороге нужно двигаться более медленно, соответственно дорожным условиям и своим водительским навыкам“, - отметил Горелов.