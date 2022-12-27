МНЕНИЕ | Не для всех новогодние салюты — это радость(15)
Оливье, селедка под шубой, телевизор. Куранты бьют 12, все радостно звенят бокалами и подходят к окну смотреть на яркие и красочные взрывы фейерверков. Разноцветные узоры, расчерчивающие темное декабрьско-январское небо, — это, наверное, одна из самых запоминающихся и ярких традиций празднования наступления нового года. Однако, в этом году есть несколько особенных поводов задуматься о том, чтобы не тратить деньги на дорогостоящие салюты, а направить средства в другое русло.
Не для всех салюты — это радость. Каждый год взрывы за окнами доставляют неудобство животным, птицам и людям.
Директор Таллиннского зоопарка уже сообщил ERR о том, что шимпанзе начали давать успокоительное, ведь в прошлом году они долго не могли отойти от стресса после новогоднего грохота. Сложно объяснить братьям нашим меньшим, что салюты — это не страшно, а красиво. Владельцам собак и кошек приходиться успокаивать своих подопечных под бой курантов, а иногда и срываться на поиски посреди ночи, если пугливый дружок с испугу сорвется с рук и убежит. Трудно радоваться празднику, когда член семьи - а многие именно так относятся к своим домашним животным - трясется от страха или дергается от каждого взрыва за окном. То же самое происходит и с птицами, которые в испуге взмывают ввысь и долго не могут успокоиться после прогремевших взрывов. Для них нет разницы между грозой и запущенной петардой.
Хочется также напомнить, что в нашей стране жили и продолжают жить люди с более чувствительной психикой и чутким восприятием окружающего мира - ветераны боевых действий, люди, чувствительные к громким звукам, наконец, люди, страдающие от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - прим. ред). В случае последних, взрывы срабатывают как „триггер“ и могут вызвать тревожное состояние и необычное поведение: суета, изменение темпа дыхания, неконтролируемые эмоции и действия.
В этом году частью эстонского общества стали 60 000 людей, для которых взрывы за окнами ассоциируются с войной и смертоносными ракетами. Для многих из них грохот салютов — это, в первую очередь, взрыв, сигнал об опасности. Им он может принести воспоминания о смерти соотечественников, кровавой войне, сырых подвалах и бомбежках.
Ну и наконец в свете последних новостных поводов кажется странным не упомянуть чисто практический вопрос - об экономии. На дворе кризис, петарды стоят недешево, а в наступающем 2023 году деньги вряд ли будут лишними. Но даже если тяга потратить средства сильна, то в Новый год можно сделать подарок не только членам семьи и друзьям, но и пожертвовать деньги в различные благотворительные фонды. Например, фонду больных онкологией или приюту для животных. От этого точно выиграют и животные, и люди - подопечные благотворительных организаций.
Может, кому-то покажется странным призыв отказываться от, в принципе, законного удовольствия, которое никем не запрещено и, более того, является традицией. Но в конце этого сложного года кажется особенно важным проявить сочувствие и позаботиться о близких. Разве стоит минутное удовольствие испорченного праздника не одному десятку людей? Да, многим нравятся салюты. Но разве современное общество не стремится к тому, чтобы жить в городе было хорошо максимально большому количеству людей? Очень хочется верить, что это именно так. И город Таллинн уже задал верное направление, отказавшись от официальных общегородских фейерверков.
„В этом году Таллинн отказался от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, вместо этого горожане смогут увидеть красочное световое представление. Помимо экономических причин, это решение оправдано еще и потому, что каждый год фейерверк представляет стресс для домашних животных, для обитателей зоопарка и городской природы. Призываю всех отказаться от частных фейерверков и рекомендую вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.
Давайте встретим 2023 год мирно, помня о тех, чье восприятие праздника может отличаться от нашего, и с пониманием относясь к ним. Каждый член эстонского общества заслуживает внимания, поддержки и бережного отношения.