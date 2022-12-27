МНЕНИЕ | Не для всех новогодние салюты — это радость

Директор Таллиннского зоопарка уже сообщил ERR о том, что шимпанзе начали давать успокоительное, ведь в прошлом году они долго не могли отойти от стресса после новогоднего грохота. Сложно объяснить братьям нашим меньшим, что салюты — это не страшно, а красиво. Владельцам собак и кошек приходиться успокаивать своих подопечных под бой курантов, а иногда и срываться на поиски посреди ночи, если пугливый дружок с испугу сорвется с рук и убежит. Трудно радоваться празднику, когда член семьи - а многие именно так относятся к своим домашним животным - трясется от страха или дергается от каждого взрыва за окном. То же самое происходит и с птицами, которые в испуге взмывают ввысь и долго не могут успокоиться после прогремевших взрывов. Для них нет разницы между грозой и запущенной петардой.



Хочется также напомнить, что в нашей стране жили и продолжают жить люди с более чувствительной психикой и чутким восприятием окружающего мира - ветераны боевых действий, люди, чувствительные к громким звукам, наконец, люди, страдающие от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - прим. ред). В случае последних, взрывы срабатывают как „триггер“ и могут вызвать тревожное состояние и необычное поведение: суета, изменение темпа дыхания, неконтролируемые эмоции и действия.



В этом году частью эстонского общества стали 60 000 людей, для которых взрывы за окнами ассоциируются с войной и смертоносными ракетами. Для многих из них грохот салютов — это, в первую очередь, взрыв, сигнал об опасности. Им он может принести воспоминания о смерти соотечественников, кровавой войне, сырых подвалах и бомбежках.