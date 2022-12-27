ТОП СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ-2022 | Отстранение России, эстонская олимпийская медаль и волшебный Месси

В последние дни декабря принято вспоминать главные события уходящего года. 2022 год был полон самых разных эмоций от медали Олимпийских игр, которую завоевала Келли Сильдару, до начала войны в Украине. В этот год случилось все. Даже то, чего нельзя было представить.

3. Отстранение России от международных соревнований

Год в мире спорта начался с чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллинне и на котором мне довелось работать, общаться и наблюдать за российскими фигуристами. Дальше была Олимпиада в Пекине, на которой российские спортсмены выступили довольно успешно, завоевав 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых, и заняв девятое место в неофициальном „золотом“ зачете. Спустя четыре дня Россия развязала войну с Украиной, а спортсменов из России отстранили почти от всех международных соревнований.

Кроме того, Россия лишилась целого ряда крупных международных соревнований, в том числе, финала футбольной Лиги чемпионов, чемпионатов мира по волейболу и хоккею. Еще в январе лучшие фигуристы России выступали на нашем льду, а 4 февраля сборная Россия играла против Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, и потом страна превратилась в „изгоя“.

На днях появилась информация (это особенно важно в плане допуска к Олимпиаде-2024 в Париже): россиянам предложили перейти в Олимпийский союз Азии и вернуться на международные турниры, но только на те, которые проходят на азиатской территории. И, похоже, предложение примут – его уже одобрили в МОК.

2. Олимпийская медаль Келли Силдару

Олимпийские игры - это всегда большое и важное событие для всех любителей спорта. Для маленькой Эстонии прошедшая зимняя Олимпиада в Пекине во многом стала исторической, так как спустя целых 12 лет лыжница-фристайлер Келли Силдару завоевала бронзовую медаль. Келли была близка к завоеванию второй медали, но до третьего места ей не хватило ничтожные 0.75 балла.