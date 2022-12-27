ТОП СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ-2022 | Отстранение России, эстонская олимпийская медаль и волшебный Месси
Подходит к концу 2022 год, который был полон эмоциональных и трагических событий и затронул все сферы деятельности, в том числе и мир спорта. Журналист RusDelfi выбрал свои топ-3 спортивных событий уходящего года.
В последние дни декабря принято вспоминать главные события уходящего года. 2022 год был полон самых разных эмоций от медали Олимпийских игр, которую завоевала Келли Сильдару, до начала войны в Украине. В этот год случилось все. Даже то, чего нельзя было представить.
3. Отстранение России от международных соревнований
Год в мире спорта начался с чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллинне и на котором мне довелось работать, общаться и наблюдать за российскими фигуристами. Дальше была Олимпиада в Пекине, на которой российские спортсмены выступили довольно успешно, завоевав 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых, и заняв девятое место в неофициальном „золотом“ зачете. Спустя четыре дня Россия развязала войну с Украиной, а спортсменов из России отстранили почти от всех международных соревнований.
Кроме того, Россия лишилась целого ряда крупных международных соревнований, в том числе, финала футбольной Лиги чемпионов, чемпионатов мира по волейболу и хоккею. Еще в январе лучшие фигуристы России выступали на нашем льду, а 4 февраля сборная Россия играла против Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, и потом страна превратилась в „изгоя“.
На днях появилась информация (это особенно важно в плане допуска к Олимпиаде-2024 в Париже): россиянам предложили перейти в Олимпийский союз Азии и вернуться на международные турниры, но только на те, которые проходят на азиатской территории. И, похоже, предложение примут – его уже одобрили в МОК.
2. Олимпийская медаль Келли Силдару
Олимпийские игры - это всегда большое и важное событие для всех любителей спорта. Для маленькой Эстонии прошедшая зимняя Олимпиада в Пекине во многом стала исторической, так как спустя целых 12 лет лыжница-фристайлер Келли Силдару завоевала бронзовую медаль. Келли была близка к завоеванию второй медали, но до третьего места ей не хватило ничтожные 0.75 балла.
Сильдару стала лишь четвертой представительницей слабого пола, которая завоевала личную олимпийскую медаль за всю современную историю независимой Эстонии (включая и летние Игры). До этого на подиум Олимпиад поднималась велогонщица Эрика Салумяэ, лыжница Кристина Шмигун-Вяхи и фехтовальщица Катрина Лехис. И уже одним этим она вписала свое имя в историю.
1. Финал чемпионата мира по футболу и волшебник Месси
Месси за свою карьеру успел завоевать все возможные личные и клубные титулы. Со сборной у Месси трофейный список немного меньше, олимпийское золото и триумф на Кубке Америки. Для полного величия ему не хватало Кубка мира. Месси все всегда называли магом и волшебником и, по мнению большинства, он должен был в одиночку завоевывать золото на ЧМ для Аргентины.
35-летний Месси поставил на карту все, он набрал отличную форму (в 7 играх ЧМ-2022 забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи). На ЧМ-2022 Месси не стеснялся проявлять эмоции, чего мы не видели на протяжении всей его карьеры, особенно в четвертьфинале с Нидерландами, где скромный аргентинец успел поругаться со всеми.
Давление на Месси невозможно передать словами, и никто не может себе представить, под каким стрессом он находился, когда вышел на пенальти в финале. Наконец, он смог преодолеть все это напряжение, находясь в лучшей форме за свою карьеру на самой главной сцене футбольного мира.
Я безумно нервничал в финале, когда Аргентина упустила преимущество в два мяча в основное время и упустила его в дополнительное время. Решающий пенальти Гонсало Монтиеля в серии пенальти снял это напряжение и принес Месси долгожданный трофей.
На ЧМ-2022 Лео играл для своей страны, в которой все его очень любят. Он ответил ей полной взаимностью. Это было прекрасно.