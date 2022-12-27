ФОТО | Комиссии Рийгикогу обсуждают отклоненный президентом Закон о семейных пособиях. Что с ним будет дальше?

По словам председателя комиссии Эдуарда Одинца, на открытом заседании комиссия рассмотрит аргументы, на которые сослался президент, не провозгласив закон. Комиссия сформирует позиции относительно того, стоит ли сделать предложение пленарному заседанию принять закон снова в неизмененном виде или внести в закон поправки. „Я как председатель конституционной комиссии предлагаю комиссии поддержать изменение закона, чтобы исправить сделанный ранее технический брак и избежать несправедливости и неравного обращения с детьми“, – сказал он.

На внеочередное заседание конституционной комиссии приглашен советник президента по юридическим вопросам Хент-Рауль Кальмо. Открытое заседание начнется в 13:00. Трансляцию можно посмотреть в интернете. Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

Повторное обсуждение непровозглашенного президентом закона рассмотрит также и комиссия Рийгикогу по социальным делам, внеочередное заседание которой начнется сегодня в 11:00. На заседание приглашены советник президента по юридическим вопросам, а также представители Министерства социальных дел и Министерства юстиции.

Согласно непровозглашенному президентом Закону о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (703 UA), с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро в месяц, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 евро до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. Закон предусматривает, что с 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.