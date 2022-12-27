ФОТО | Комиссии Рийгикогу обсудили отклоненный президентом Закон о семейных пособиях: изменениям быть(7)
Сегодня в 13 часов конституционная комиссия Рийгикогу провела открытое заседание, на котором обсудила непровозглашенный президентом Закон о семейных пособиях, обсуждение которого пройдет в Рийгикогу в среду на внеочередной сессии. Повторное обсуждение непровозглашенного президентом закона рассмотрит также и комиссия Рийгикогу по социальным делам.
Председатель комиссии Эдуард Одинец сказал перед началом заседания, что комиссия рассмотрит аргументы, на которые сослался президент, не провозгласив закон. Комиссия сформирует позиции относительно того, стоит ли сделать предложение пленарному заседанию принять закон снова в неизмененном виде или внести в закон поправки. „Я как председатель конституционной комиссии предлагаю комиссии поддержать изменение закона, чтобы исправить сделанный ранее технический брак и избежать несправедливости и неравного обращения с детьми“, – сказал он.
Предложение поддержали председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев и центрист Тынис Мёльдер. Решение о необходимости внести в законопроект изменения было принято, после чего предстояло выбрать, кто представит соответствующий доклад на завтрашнем заседании Рийгикогу. После некоторой неразберихи эту миссию делегировали Эдуарду Одинцу.
На внеочередное заседание конституционной комиссии был приглашен советник президента по юридическим вопросам Хент-Рауль Кальмо. За заседанием можно было наблюдать в режиме онлайн. Запись можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
Повторное обсуждение непровозглашенного президентом закона рассмотрела также комиссия Рийгикогу по социальным делам, внеочередное заседание которой состоялось сегодня в 11:00. На заседание были приглашены советник президента по юридическим вопросам, а также представители Министерства социальных дел и Министерства юстиции. В результате голосования девятью голосами против двух также было решено, что закон нуждается во внесении исправлений.
Согласно непровозглашенному президентом Закону о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (703 UA), с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80 евро в месяц, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 евро до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. Закон предусматривает, что с 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.
Рийгикогу снова рассмотрит непровозглашенный закон на внеочередной сессии пленарного заседания, которая начнется в среду в 9:00. В ходе обсуждения с докладами выступят представители конституционной комиссии и комиссии по социальным делам. Члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.
Если Рийгикогу не примет закон в неизмененном виде, будет установлен срок подачи предложений о поправках к закону и дальнейшее производство по закону пройдет в ходе второго и третьего чтения на запланированной на среду внеочередной сессии.
Вето президента
Напомним, что на прошлой неделе президент ЭР Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу 7 декабря закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье, поскольку посчитал, что они противоречат Конституции.
В своем решении Карис поясняет, что второе предложение части 1 статьи 2 принятого закона юридически неясно и потому противоречит части 2 статьи 13 Конституции, согласно которой закон защищает каждого от произвола государственной власти. Закон дополняет пункт 5 статьи 101 Закона о семье вторым и третьим предложениями в следующей редакции: „Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного детского пособия и половины пособия для многодетной семьи, которое делится поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при назначении алиментов только в случае, если оно выплачивается за совместных детей“. Придать однозначное содержание последнему предложению невозможно даже с помощью общепринятых приемов толкования.
„Поэтому я не провозгласил закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье и отправляю обратно в Рийгикогу“, — сказал президент Карис.
Президент Республики считает необходимым, чтобы депутаты еще раз обсудили закон и привели его в соответствие с Конституцией ЭР.
„Упомяну и другие соображения, которые не касаются противоречия с Конституцией, но все же вынуждают меня не провозглашать закон, — сказал президент Карис. — Принятый Рийгикогу закон предусматривает индексацию пособия для многодетной семьи, в результате чего возникает разница с детским пособием, которое не индексируется. Также не индексируется пособие родителя-одиночки. Возникает вопрос, насколько оправдано решение оставить все семьи, имеющие менее трех детей, незащищенными от риска роста цен, вне зависимости от их экономического положения. Другими словами, непонятно, почему особая забота государства должна выражаться вдобавок к сумме пособия еще и в подобного рода неравенстве“.
В Рийгикогу есть консенсус
В пятницу председатель парламентской фракции Партии реформ Март Вырклаев сообщил Delfi, что на совете старейшин Рийгикогу было достигнуто три договоренности по выходу из сложившейся ситуации. Как сказал Вырклаев, парламент исправит в законе то место, которое, по мнению президента, противоречит Конституции. „В результате обсуждения с экспертами мы пришли к заключению, что легче всего будет изъять из закона это одно предложение“, - сказал Вырклаев.
Во-вторых, проект закона будет дополнен пояснительной запиской, чтобы ответить на поставленную президентом проблему, что различное отношение к семьям с различным числом детей было недостаточно аргументировано.
В третьих, как сказал Вырклаев, закон вступит в силу с 1 января, но так как по техническим проблемам в январе уже не успеть выплатить пособия по новым правилам, то разница будет задним числом позже компенсирована. По его словам, это означает, что в январе компенсации выплатят по старому порядку, с февраля будет действовать новый порядок, а в мае людям будет выплачена разница за январь.