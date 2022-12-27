ФОТО | Комиссии Рийгикогу обсудили отклоненный президентом Закон о семейных пособиях: изменениям быть

Председатель комиссии Эдуард Одинец сказал перед началом заседания, что комиссия рассмотрит аргументы, на которые сослался президент, не провозгласив закон. Комиссия сформирует позиции относительно того, стоит ли сделать предложение пленарному заседанию принять закон снова в неизмененном виде или внести в закон поправки. „Я как председатель конституционной комиссии предлагаю комиссии поддержать изменение закона, чтобы исправить сделанный ранее технический брак и избежать несправедливости и неравного обращения с детьми“, – сказал он.

Предложение поддержали председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев и центрист Тынис Мёльдер. Решение о необходимости внести в законопроект изменения было принято, после чего предстояло выбрать, кто представит соответствующий доклад на завтрашнем заседании Рийгикогу. После некоторой неразберихи эту миссию делегировали Эдуарду Одинцу.

На внеочередное заседание конституционной комиссии был приглашен советник президента по юридическим вопросам Хент-Рауль Кальмо. За заседанием можно было наблюдать в режиме онлайн. Запись можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.

Повторное обсуждение непровозглашенного президентом закона рассмотрела также комиссия Рийгикогу по социальным делам, внеочередное заседание которой состоялось сегодня в 11:00. На заседание были приглашены советник президента по юридическим вопросам, а также представители Министерства социальных дел и Министерства юстиции. В результате голосования девятью голосами против двух также было решено, что закон нуждается во внесении исправлений.