В Пыхья-Таллинне открываются пункты сбора елей

После праздников жители Пыхья-Таллинна смогут отнести свои рождественские и новогодние ёлки в специальные контейнеры, которые начиная с 28 декабря будут установлены рядом с кладбищенским парком Копли, культурным центром „Сальме“, магазином Pelgulinna Selver, а также по адресам Теэстузе, 56, Каларанна, Т9 и Нийне, 2. Контейнеры предназначены только для старых елей и пихт. Контейнеры будут опустошать раз в неделю.

„Чтобы старые праздничные деревья можно было отправить на переработку, на них не должно оставаться никаких украшений и пакетов“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „Таллинн - Зелёная столица Европы 2023, так давайте мыслить экологично, и отнесем свои рождественские и новогодние деревья в контейнер“, - добавила старейшина.

Контейнеры установят:

Копли, 69c - кладбищенский парк Копли, ворота со стороны улицы Копли;

Теэстузе, 56 - парковка за автобусной остановкой „Эрика“;

в непосредственной близости от магазина Selver на ул. Сыле, 51 - два контейнера;

Сальме, 12 - рядом с культурным центром „Сальме“, парковка на углу улиц Сальме и Калеви;

Каларанна, Т9 - недалеко от рекламного щита Рождественского городка Иглупарк;

Нийне, 2 - парковка за зданием.

О переполненных контейнерах просят сообщать по адресу pohja@tallinnlv.ee .