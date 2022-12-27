Другие виды
27.12.2022, 10:35

Самая успешная гольфистка скончалась практически за рождественским столом

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Rasmus Hugo Vatter
reporter
ФОТО: AP Photo/Horace Cort | Scanpix

Самая успешная профессиональная гольфистка в истории американка Кэти Уитворт скончалась в возрасте 83 лет, сообщает официальный сайт Женской ассоциации профессионального гольфа (LPGA).

По данным организации, Уитворт скончалась во время празднования Рождества в кругу семьи и друзей.

Кэти Уитворт была самым титулованным игроком за всю историю гольфа. В период с 1962 года по 1985 год она выиграла 88 турниров LPGA, включая шесть мейджоров, и стала первой женщиной, заработавшей миллион долларов в гольфе. Однако стоит отметить, что американке ни разу не покорился Открытый чемпионат США среди женщин.

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