Самая успешная гольфистка скончалась практически за рождественским столом

По данным организации, Уитворт скончалась во время празднования Рождества в кругу семьи и друзей.

Кэти Уитворт была самым титулованным игроком за всю историю гольфа. В период с 1962 года по 1985 год она выиграла 88 турниров LPGA, включая шесть мейджоров, и стала первой женщиной, заработавшей миллион долларов в гольфе. Однако стоит отметить, что американке ни разу не покорился Открытый чемпионат США среди женщин.