ИТОГИ ГОДА, ИНТЕГРАЦИЯ | Елена Скульская: русских детей следовало бы чаще водить в эстонские театры

Буквально недавно вы получили награду в номинации „Золотой фонд интеграции“. Не могли бы вы привести примеры, как именно в 2022 году вы участвовали в интеграционном процессе?

– Я глубоко убеждена, что строительство моста между народами, между языками возможно только через культуру. Много лет я перевожу эстонскую поэзию на русский язык. Мне выпала честь дружить с гениальным Юханом Вийдингом, и его казалось бы непереводимые стихи стали моим первым опытом, первой попыткой взять слова за руку и перевести их через дорогу с огромным потоком опасных машин на другую сторону, в другую культуру. Сохранив при этом их уникальность, явленную на эстонском языке, но и сделав их воспринимаемыми русскими читателями, которые привыкли к совершенно иному способу стихосложения. Некоторые переводы Юхан успел одобрить при жизни… Теперь я создаю антологию эстонской поэзии. В каждом томе по три поэта, у каждого поэта выбираю тридцать стихотворений.

В 2022 году состоялась презентация уже третьего тома антологии „Волк на паперти“, куда вошли стихи Калева Кескюла, Тоомаса Лийва и Александера Суумана. А в самом начале нового года я сдам своему издателю, редактору и другу Игорю Котюху четвертый том „Похороны реки“, где будут стихи молодых – это Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа.