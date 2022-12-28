ИТОГИ ГОДА, ИНТЕГРАЦИЯ | Елена Скульская: русских детей следовало бы чаще водить в эстонские театры(4)
Уже почти закончившийся 2022 год был полон событиями. Итоги года в области интеграции русскоязычного и эстоноязычного населения Эстонии в интервью RusDelfi подвела обладательница награды Министерства культуры и Фонда интеграции в номинации „Золотой фонд интеграции“ писатель Елена Скульская.
Буквально недавно вы получили награду в номинации „Золотой фонд интеграции“. Не могли бы вы привести примеры, как именно в 2022 году вы участвовали в интеграционном процессе?
– Я глубоко убеждена, что строительство моста между народами, между языками возможно только через культуру. Много лет я перевожу эстонскую поэзию на русский язык. Мне выпала честь дружить с гениальным Юханом Вийдингом, и его казалось бы непереводимые стихи стали моим первым опытом, первой попыткой взять слова за руку и перевести их через дорогу с огромным потоком опасных машин на другую сторону, в другую культуру. Сохранив при этом их уникальность, явленную на эстонском языке, но и сделав их воспринимаемыми русскими читателями, которые привыкли к совершенно иному способу стихосложения. Некоторые переводы Юхан успел одобрить при жизни… Теперь я создаю антологию эстонской поэзии. В каждом томе по три поэта, у каждого поэта выбираю тридцать стихотворений.
В 2022 году состоялась презентация уже третьего тома антологии „Волк на паперти“, куда вошли стихи Калева Кескюла, Тоомаса Лийва и Александера Суумана. А в самом начале нового года я сдам своему издателю, редактору и другу Игорю Котюху четвертый том „Похороны реки“, где будут стихи молодых – это Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа.
Что, на ваш взгляд, в 2022 году из мира культуры повлияло больше всего на сплочение русскоязычных и эстоноязычных людей в Эстонии? Что на разобщение?
Важно, что в нескольких эстонских театрах состоялись постановки по русской классике, в частности, был великолепный „Ревизор“ в Линнатеатре (Таллиннский городской театр - прим. ред), а в недавнем спектакле в том же театре „451 градус по Фаренгейту“ с волнением упоминались Чехов, Толстой, Достоевский, хотя в оригинале, в книге Брэдбери, ссылок на русских писателей нет.