Новости Эстонии
28.12.2022, 07:20

ИТОГИ ГОДА, ИНТЕГРАЦИЯ | Елена Скульская: русских детей следовало бы чаще водить в эстонские театры

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Елена Скульская
Елена Скульская
ФОТО: Delfi Meedia

Уже почти закончившийся 2022 год был полон событиями. Итоги года в области интеграции русскоязычного и эстоноязычного населения Эстонии в интервью RusDelfi подвела обладательница награды Министерства культуры и Фонда интеграции в номинации „Золотой фонд интеграции“ писатель Елена Скульская.

Буквально недавно вы получили награду в номинации „Золотой фонд интеграции“. Не могли бы вы привести примеры, как именно в 2022 году вы участвовали в интеграционном процессе?

– Я глубоко убеждена, что строительство моста между народами, между языками возможно только через культуру. Много лет я перевожу эстонскую поэзию на русский язык. Мне выпала честь дружить с гениальным Юханом Вийдингом, и его казалось бы непереводимые стихи стали моим первым опытом, первой попыткой взять слова за руку и перевести их через дорогу с огромным потоком опасных машин на другую сторону, в другую культуру. Сохранив при этом их уникальность, явленную на эстонском языке, но и сделав их воспринимаемыми русскими читателями, которые привыкли к совершенно иному способу стихосложения. Некоторые переводы Юхан успел одобрить при жизни… Теперь я создаю антологию эстонской поэзии. В каждом томе по три поэта, у каждого поэта выбираю тридцать стихотворений.

В 2022 году состоялась презентация уже третьего тома антологии „Волк на паперти“, куда вошли стихи Калева Кескюла, Тоомаса Лийва и Александера Суумана. А в самом начале нового года я сдам своему издателю, редактору и другу Игорю Котюху четвертый том „Похороны реки“, где будут стихи молодых – это Трийн Пая, Кристьян Хальяк и Андрус Касемаа.

Много лет я руковожу Театральной студией „Поэтическое содружество“. Каждый год мы показываем один спектакль, в котором тексты звучат на эстонском, русском, английском, французском, немецком, образуя единое сценическое целое. В этом году наша постановка „Король Лир и его дети“ побывала на международных фестивалях HeadRead и Prima Vista, Днях Старого города, Дне чтения в Йыхви, мы дали много спектаклей в зале Дома писателей, где мы постоянно работаем при поддержке мэрии и Союза писателей Эстонии. Добавлю, что почти пять лет я со студентами веду на Радио 4 передачу „Литературный диксиленд“, где мы обсуждаем произведения мировой литературы, ищем сходства и различия, разбираемся во взаимодействии культур. Я сотрудничаю со многими изданиями, рассказывая эстонскому читателю о русской литературе и культуре, а русскому – об эстонской.

Что, на ваш взгляд, в 2022 году из мира культуры повлияло больше всего на сплочение русскоязычных и эстоноязычных людей в Эстонии? Что на разобщение?

Важно, что в нескольких эстонских театрах состоялись постановки по русской классике, в частности, был великолепный „Ревизор“ в Линнатеатре (Таллиннский городской театр - прим. ред), а в недавнем спектакле в том же театре „451 градус по Фаренгейту“ с волнением упоминались Чехов, Толстой, Достоевский, хотя в оригинале, в книге Брэдбери, ссылок на русских писателей нет.

На объединение не могли не повлиять поступки достойнейших людей в России.

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