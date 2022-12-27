Семью легенды футбола не выпустили из Ирана, внепланово посадив самолет

Даеи сказал, что его семья планировала поехать в ОАЭ и вернуться на следующей неделе, а также что его дочь после допроса отпустили, но выход на посадку уже был закрыт, пишет РБК.



У 53-летнего Даеи в октябре конфисковали паспорт по возвращении в Иран из Стамбула.



Агентство отмечает, что, согласно сайту отслеживания рейсов Flightradar24, рейс W563 авиакомпании Mahan Air был перенаправлен на Киш, а через пару часов отправился в Дубай. Авиакомпания и иранские власти никак не прокомментировали ситуацию.



Даеи не единственный футболист, высказавшийся в поддержку протестующих в Иране.



Бывший форвард „Зенита“ Сердар Азмун и бывший футболист „Баварии“ Али Карими заявляли о поддержке иранских женщин, а капитан сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре Эхсан Хаджсафи призвал признать, что люди в его стране несчастливы.



Даеи ранее был лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. На его счету 109 голов в 149 матчах. В прошлом году этот рекорд побил Криштиану Роналду.



Протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Точные причины смерти Амини не установлены, однако ее родные настаивали, что до задержания у нее не было проблем со здоровьем.



Масштабные протесты в поддержку Амини и всех женщин, обязанных носить хиджабы, охватили большую часть страны и спровоцировали столкновения с полицией и военными.



Власти Ирана считают протесты попыткой „ослабить исламский режим“. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в организации демонстраций США и Израиль, а главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к таким действиям и Саудовской Аравии.



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