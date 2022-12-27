„Заберите Ленина, верните танк“. Под знаком каких событий прошел в Нарве 2022 год?

С начала военных действий в Украине через Нарвский погранпункт хлынул поток беженцев, которые с помощью российских волонтеров смогли выехать в Европу через Россию. В Нарве их размещением и поддержкой занимались как местные власти, так и волонтерские организации. В марте в Нарвской больнице родился первый малыш, семья которого спаслась от обстрелов в Мариуполе. Родители назвали сына Марком, в память о любимом оставленном городе.

Первые беженцы прошли русско-эстонскую границу относительно беспроблемно, большая часть из них использовали Нарву и Эстонию в качестве транзитного пути, не задерживаясь здесь, а следуя дальше в Европу. С начала осени ситуация изменилась, и пограничники стали все тщательнее проверять пересекающих российско-эстонскую границу военных беженцев, разворачивая довольно большой поток людей обратно в Россию. Сами пограничники в своих официальных ответах на запросы отвечали, что у людей, пытающихся перейти границу в Нарве некорректно оформлены документы, они не могут доказать, что они реальные военные беженцы или же они „представляют опасность для государства“. Парадокс ситуации заключался в том, что тех же самых людей без особенных проблем позже пропускала на свою территорию соседняя Финляндия.

Танк

Разговоры об уместности нахождения на территории приграничного города памятника-танка начались весной 2022 года, поскольку стало понятно, что в свете начавшейся войны символы советской эпохи стали приобретать более агрессивную и неуместную окраску. Латвия, Литва и Польша первыми начали массово демонтировать установленные в общественных местах памятники с советской символикой. В Эстонии вспыхнули дебаты по поводу того, кто же должен за это отвечать: местные власти или правительство.