„Заберите Ленина, верните танк“. Под знаком каких событий прошел в Нарве 2022 год?(3)
Большинство значимых для нарвитян событий этого года, увы, каким-либо образом оказались последствием войны России против Украины, начавшейся в день празднования Эстонией независимости - 24 февраля 2022 года.
С начала военных действий в Украине через Нарвский погранпункт хлынул поток беженцев, которые с помощью российских волонтеров смогли выехать в Европу через Россию. В Нарве их размещением и поддержкой занимались как местные власти, так и волонтерские организации. В марте в Нарвской больнице родился первый малыш, семья которого спаслась от обстрелов в Мариуполе. Родители назвали сына Марком, в память о любимом оставленном городе.
Первые беженцы прошли русско-эстонскую границу относительно беспроблемно, большая часть из них использовали Нарву и Эстонию в качестве транзитного пути, не задерживаясь здесь, а следуя дальше в Европу. С начала осени ситуация изменилась, и пограничники стали все тщательнее проверять пересекающих российско-эстонскую границу военных беженцев, разворачивая довольно большой поток людей обратно в Россию. Сами пограничники в своих официальных ответах на запросы отвечали, что у людей, пытающихся перейти границу в Нарве некорректно оформлены документы, они не могут доказать, что они реальные военные беженцы или же они „представляют опасность для государства“. Парадокс ситуации заключался в том, что тех же самых людей без особенных проблем позже пропускала на свою территорию соседняя Финляндия.
Танк
Разговоры об уместности нахождения на территории приграничного города памятника-танка начались весной 2022 года, поскольку стало понятно, что в свете начавшейся войны символы советской эпохи стали приобретать более агрессивную и неуместную окраску. Латвия, Литва и Польша первыми начали массово демонтировать установленные в общественных местах памятники с советской символикой. В Эстонии вспыхнули дебаты по поводу того, кто же должен за это отвечать: местные власти или правительство.
В июле стало ясно, что дискуссия принимает все более напряженный характер, премьер-министр Кая Каллас, на вопрос о том, как дальше будет двигаться вопрос о сносе памятников (конкретно о сносе танка в Нарве), прославляющих советский режим, ответила, что постепенно вопрос будет решаться, и местные самоуправления должны принимать решения сами с помощью Комиссии по воинским захоронениям.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу стоял на позиции, что к концу года от всех этих монументов обязательно нужно избавиться.
Пока жители Нарвы собирали подписи в защиту танка и устраивали круглосуточные дежурства, накаляя вокруг военной машины и без того горячую атмосферу, депутаты Нарвского городского собрания постарались избежать решения судьбы принадлежащего городу монумента, ибо никто не хотел поставить под удар свою будущую политическую карьеру. В результате, действовать решило правительство, и 16 августа танк вывезли в Эстонский военный музей. Беспорядков, которых опасались власти и часть общественности, в Нарве не случилось.
Последствия
Вместе с танком в приграничном городе были демонтированы и другие памятники советского времени, в их числе - плиты на Петровской площади, что, в свою очередь, явилось причиной резкого высказывания местного политика и депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, назвавшего правительство фашистским. В начале сентября Стальнухин был исключен из рядов Центристской партии.
Образование
В скором времени в Нарве после долгих обсуждений и достигнутых с государством договоренностей появятся два современных больших школьных здания: Нарвская государственная гимназия на улице Александра Пушкина, и на улице Краави - единое здание Нарвской эстонской госгимназии и Нарвской эстонской государственной основной школы. К сегодняшнему дню возведены стены и идет активная стройка здания на улице Пушкина, на Краави же пока строительные работы в зачаточном состоянии.
Собирается Нарва сокращать количество детских садов, на ближайшей повестке дня - закрытие трех детских дошкольных учреждений.
Событие, мимо которого сложно пройти, не упомянув - в октябре лучшим педагогом детского дошкольного учреждения страны была выбрана нарвитянка Ирина Бочкова, на которую после выступления со сцены на русском языке обрушился шквал критики со стороны политиков и проэстонски настроенной общественности (большое интервью RusDelfi с Ириной Бочковой можно прочитать по ссылке).
Еще одно скандальное событие в сфере образования - увольнение директора Кренгольмской гимназии Ирины Янович, за которым, как считают некоторые общественные деятели и депутаты Нарвы, скрываются политические мотивы (в Нарвском горсобрании Янович представляет оппозицию).
Завершение строительства дома для людей с расстройством психики и открытие приюта для животных
В середине декабря в Нарве, наконец, закончили строительство дома для людей с расстройством ментального здоровья. К этому шли более трех лет, переговоры государства с властью нельзя было назвать гладкими, но важно то, что такой дом появился, прежде всего для людей родом из Нарвы, которые были вынуждены жить в других подобных домах по всей Эстонии, потому что в Нарве отсутствовала такая возможность.
После долгого времени (здание приюта было построено более года назад), проблем с поставками, недовольством некоторых местных НКО, желающих получить приют под свое управление, в ноябре город, наконец-то, нашел оператора Нарвского приюта для бездомных животных. По результатам госпоставки договор был заключен с таллинским НКО Loomade Hoiupaik.
Дело года
Делом года, которое в этом году решила выбрать управа Нарвы, заслуженно стала постановка немецких режиссеров из проекта Rimini Protokoll документального спектакля „100% City“.
Немецкие документалисты Штефан Кэги и Хельгард Хауг из проекта Rimini Protokoll придумали „100% City“ в 2009 году. Первым городом в истории проекта стал Берлин. После премьеры продюсеры театров мира выстроились в очередь, каждый хотел, чтобы этот проект реализовался именно в их городе, их стране. Нарва попала в проект, и в ноябре на сцене Vaba Lava с успехом состоялась премьера спектакля, в котором приняли участие 100 нарвитян.
Что еще особенно затронуло нарвитян? В разговоре с горожанами выясняется, что довольно многие из них сетуют на закрытие границы с Россией - прекратились поездки через мост к родным и друзьям, канул в лету предрождественский отдых в Санкт-Петербурге. Снижение наполняемости СПА и отелей, а следовательно, убытки местных предпринимателей видны невооруженным взглядом. Под конец года из города вывезли годами стоявший на территории Нарвского замка памятник Ленину, который, впрочем не вызвал таких оживленных дискуссий, как демонтаж танка.
„Заберите Ленина, верните танк“, - резюмировала одна нарвитянка. Еще два памятника - в парке перед заброшенным домом культуры имени Герасимова и монумент, стоящий в Темном саду, будут демонтированы, судя по всему, в самое ближайшее время. В новом году Нарву ждут и переименования улиц, которые станут последним штрихом к отказу от наследия советского прошлого в публичном пространстве приграничного города.