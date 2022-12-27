Департамент предупреждает: опасность гололеда очень велика, возможен ледяной дождь!
С утра увеличивается вероятность ледяного дождя и опасность гололеда очень велика, предупреждает центр управления движением Департамента транспорта.
Рано утром дорожные покрытия на основных и опорных шоссе местами очищены от снега, но преимущественно заснежены или со снежными заносами. Дует сильный ветер, есть позёмка, и дороги обледенели. Местами идет снег, наибольшая зона осадков в Северной, Центральной и Восточной Эстонии. Температура везде минусовая, только на Сааремаа поднялась выше нуля.
Днем погода облачная, в Восточной Эстонии пойдет снег и мокрый снег, местами возможен ледяной дождь, местами метель. В Западной Эстонии пойдет мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Около полудня осадки ненадолго прекратятся, но позднее местами еще пойдет дождь и мокрый снег. Температура в Восточной Эстонии -2..-5, в Западной Эстонии -2..+3°C.