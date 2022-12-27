Департамент предупреждает: опасность гололеда очень велика, возможен ледяной дождь!

Рано утром дорожные покрытия на основных и опорных шоссе местами очищены от снега, но преимущественно заснежены или со снежными заносами. Дует сильный ветер, есть позёмка, и дороги обледенели. Местами идет снег, наибольшая зона осадков в Северной, Центральной и Восточной Эстонии. Температура везде минусовая, только на Сааремаа поднялась выше нуля.