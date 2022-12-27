В воздухе и на море: где РФ слабее в войне против Украины

Когда Россия в конце 2021 года стянула войска к границам Украины, многие эксперты и политики на Западе полагали, что в случае вторжения Киев падет за несколько дней. В самой России, похоже, тоже исходили из этого. Хотя российские войска в первые дни войны вышли на окраины Киева, украинская армия их остановила и заставила отступить. Эхо тех ошибочных оценок звучит до сих пор. Президент России Владимир Путин не признал это открыто, но в декабре настроил свою страну на долгую войну.

Несостоявшееся российское господство в небе

После вторжения в феврале 2022 рассчеты российского руководства на то, что ВКС быстро нейтрализуют не только украинские ВВС, но и подавят противовоздушную оборону, получив полное господство в небе, не оправдались. Поводом таких ожиданий, возможно, был опыт на востоке Украины. С началом войны в Донбассе в 2014 году, участие в которой Россия постоянно отрицала, Украина в первые месяцы потеряла много самолетов и вертолетов, отказавшись от использования оставшихся. ВВС Украины в боях практически не использовались.

Но после 24 февраля ситуация радикально изменилась. Сообщение Минобороны РФ от 28 февраля 2022 года о „господстве в воздухе над всей территорией Украины“ оказалось ложным. Российские ВКС действительно превосходят украинские ВВС по количеству и качеству техники. Но несмотря на многочисленные ракетные удары по военным аэродромам и участие украинских самолетов в боях на фронте, Украина по-прежнему располагает боевой авиацией, а ее ПВО становится все сильнее.

С начала вторжения Россия, по украинским данным, потеряла сотни боевых самолетов и вертолетов. Эти данные невозможно подтвердить из независимых источников, но и западные спецслужбы говорят о больших потерях ВКС РФ. Теперь они действуют ограниченно вдоль линии фронта и не решаются на рейды вглубь страны. Вместо этого Россия делает усиленную ставку на беспилотники и ракеты, однако многие из них сбивает украинская ПВО. Все это возможно благодаря западной военной помощи.