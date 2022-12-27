Второй день Рождества на дорогах: полиция поймала 36 пьяных водителей, в ДТП пострадали мужчина и ребенок

Вчера в 18:33 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Мульги, на 56-м километре шоссе Валга-Уулу, где 43-летний мужчина на автомобиле SAAB 9-5 на пологом повороте съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя и пассажира, 9-летнего мальчика, доставили в Клинику Тартуского университета.