27.12.2022, 07:40
Второй день Рождества на дорогах: полиция поймала 36 пьяных водителей, в ДТП пострадали мужчина и ребенок(1)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
За минувшие сутки задержаны 34 водителя моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и два - с признаками употребления наркотиков.
Вчера в 18:33 произошло ДТП в Вильяндимаа в волости Мульги, на 56-м километре шоссе Валга-Уулу, где 43-летний мужчина на автомобиле SAAB 9-5 на пологом повороте съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя и пассажира, 9-летнего мальчика, доставили в Клинику Тартуского университета.
Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.