На погранпунктах Лухамаа и Койдула возникли огромные очереди на выезд в Россию

Как пояснил оперативный руководитель Лыунаской префектуры PPA Маргус Сассь, причина возникновения длительных очередей состоит в том, что российская сторона принимает автомобили очень медленно.

„По какой причине на той стороне границы автомобили принимают медленно, нам, к сожалению, сказать трудно“, - сказал Сассь.

„К настоящему моменту очередь из легковых автомобилей на погранпункте Койдула несколько сократилась. В Лухамаа переход границы на автомобиле может занять, к сожалению, многие часы“, - добавил оперативный руководитель Лыунаской префектуры PPA.

По информации источника одного из псковских телеграм-каналов, некоторые автомобилисты находятся в очередях больше суток.