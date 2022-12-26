Новости Эстонии
26.12.2022, 21:35

На погранпунктах Лухамаа и Койдула возникли огромные очереди на выезд в Россию

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Погранпункт в Койдула
Погранпункт в Койдула
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Во время рождественских праздников в пограничных пунктах Лухамаа и Койдула возникли большие очереди из автомобилей, водители которых хотели пересечь границу в направлении России, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA).

Как пояснил оперативный руководитель Лыунаской префектуры PPA Маргус Сассь, причина возникновения длительных очередей состоит в том, что российская сторона принимает автомобили очень медленно.

„По какой причине на той стороне границы автомобили принимают медленно, нам, к сожалению, сказать трудно“, - сказал Сассь.

„К настоящему моменту очередь из легковых автомобилей на погранпункте Койдула несколько сократилась. В Лухамаа переход границы на автомобиле может занять, к сожалению, многие часы“, - добавил оперативный руководитель Лыунаской префектуры PPA.

По информации источника одного из псковских телеграм-каналов, некоторые автомобилисты находятся в очередях больше суток.

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