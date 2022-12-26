ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (306-й день) | Президент Чехии: Россию заставят уйти из Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области
Об этом сообщает агентство „РИА Новости“ со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, с собой у диверсантов были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer с боеприпасами. Кроме того, у них нашли четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.
Украина вернет Крым „силой и дипломатией“, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
„Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках“, – сказал Кирилл Буданов.
Украина потребует исключить Россию из ООН
Как считает МИД Украины, который объявил о намерении инициировать соответствующий процесс, Россия могла получить членство в ООН в обход процедур международного права. После распада СССР, утверждает ведомство, РФ не прошла процедур для обретения членства, предусмотренных Уставом ООН — как это сделали, например, Чехия и Словакия после распада Чехословакии.
„Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований“, — говорится в заявлении украинского МИДа.
Турция сказала „хватит“ российской нефти: поставки рухнули на 86% в декабре
Турция радикально сократила нефтяной импорт в России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили „потолок цен“ с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.
В декабре Турция получили лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на нефтетрейдеров статистику танкерных перевозок от Kpler. В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне-ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал сограждан быть готовыми „к любым сценариям“, указав на угрозу новых атак российской армии еще до завершения года. „Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране“, - предупредил глава украинского государства.
Статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,7 млн жителей Украины. Такие данные исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори предоставила изданиям медиагруппы Funke.
При подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат, в результате падения его обломков погибли „три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме“, утверждают в министерстве обороны России. Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины. В начале декабря аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России уже подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. По сведениям американской газеты The New York Times, тогда беспилотники были запущены с украинской территории.
В командовании украинской армии прокомментировали атаку беспилотника на российском аэродроме в Энгельсе. „Безусловно, эти события - это последствия российской агрессии, - заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По словам Игната, когда через несколько дней появятся спутниковые снимки, они „обо всем расскажут, что там произошло“.
Минобороны Великобритании полагает, что, разместив вдоль линии фронта минные поля, российская армия столкнется с рядом проблем. „Минные поля представляют собой эффективное препятствие для подготовленных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Основной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей“, - говорится в ежедневной сводке ведомства со ссылкой на данные разведки. Британское министерство обороны отмечает, что с октября российские войска в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций вдоль многих участков линии фронта в Украине, включая установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин.
Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины, но не исключены и точечные удары, полагают украинские военные. „Очевидно, что россияне к чему-то готовятся“, - заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. Она указала, что сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа „Калибр“. Ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, пояснила Гуменюк.
Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич вновь призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. По его словам, от обстрелов больше всего страдают населенные пункты возле Днепра. Из-за постоянных атак со стороны российских сил там практически невозможно обеспечить тепло- и водоснабжение. По словам Янушевича, местные власти бесплатно предоставляют возможность выехать автобусами из Херсона через Николаев в Одессу или поездом до Хмельницкого. Маломобильных людей эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.
Президент Чехии: Россию заставят уйти из Украины
Президент Чехии Милош Земан призвал к дальнейшей поддержке Украины, включая военную, заявив, что России в конце концов придется уйти из Украины. „Я убежден, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины“, - сказал Земан в рождественском телеобращении. Он отметил, что всегда выступал за сохранение экономических отношений между его страной и Россией, особенно в связи с поставками энергоносителей, однако сейчас безопасность всего мира, а значит и Чешской Республики, находится под угрозой, отметил президент Чехии. В таких ситуациях, по его словам, экономические интересы должны отойти на второй план по сравнению с интересами безопасности.
В течение суток российские силы совершили 19 обстрелов украинской территории из РСЗО, говорится в вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ. По его информации, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Генштаб указывает, что 24 декабря при ударе украинских сил по российским позициям противника возле Половинкино Старобельского района Луганской области убиты и ранены до 150 военнослужащих; 25 декабря на оккупированной территории Херсонской области убиты до 50 военнослужащих и до 100 - ранены, уничтожено около 5 единиц военной техники.
Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганской области остаются главными горячими точками в войне в Украине, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона. Так, по его словам, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боестолкновений и 225 обстрелов из артиллерии и танков. „Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными“, - приводит слова Череватого „Армія Inform“.
Экс-главе „Роскосмоса“ Дмитрию Рогозину, который 22 декабря в ресторане в Донецке попал под обстрел, московские врачи провели операцию. По словам помощника Рогозина, которые передает „Интерфакс“, операция по извлечению осколка из шейного позвонка прошла успешно.