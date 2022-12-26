ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (306-й день) | Президент Чехии: Россию заставят уйти из Украины

ФСБ заявила об уничтожении украинских диверсантов в Брянской области

Об этом сообщает агентство „РИА Новости“ со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, с собой у диверсантов были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer с боеприпасами. Кроме того, у них нашли четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Украина вернет Крым „силой и дипломатией“, заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов

„Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках“, – сказал Кирилл Буданов.

Украина потребует исключить Россию из ООН

Как считает МИД Украины, который объявил о намерении инициировать соответствующий процесс, Россия могла получить членство в ООН в обход процедур международного права. После распада СССР, утверждает ведомство, РФ не прошла процедур для обретения членства, предусмотренных Уставом ООН — как это сделали, например, Чехия и Словакия после распада Чехословакии.

„Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991 года, а в публичной плоскости — с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, в соответствии с Уставом ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований“, — говорится в заявлении украинского МИДа.

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