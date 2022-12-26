МВД России объявило в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева

Статья, по которой разыскивается Грозев, не уточняется.

Источник РИА Новости утверждает, что в отношении Грозева возбуждено уголовное дело о распространении „фейков“ про российскую армию.

В 2020 году Христо Грозев вместе с командой Алексея Навального расследовал отравление политика и установил имена причастных к преступлению сотрудников ФСБ.

В июле 2022 года ФСБ заявила, что Грозев работает на британскую внешнюю разведку MI6 и участвовал в попытке угона российских самолетов. По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и убедить их передать самолеты Украине в обмен на вознаграждение.

Грозев ответил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. По словам журналиста, попытка угона самолетов действительно имела место, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских „оперативников“.