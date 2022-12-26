В ночь на Рождество в Ласнамяэ мужчина упал из окна девятого этажа

Как сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны, информация об инциденте поступила в Центр тревоги в полночь на 25 декабря.

„В Ласнамяэ, из окна 9-го этажа упал 40-летний мужчина, который скончался от полученных травм. По собранным на данный момент данным, у полиции нет основания подозревать, что кто-то виноват в падении мужчины“, - сказал Трей.