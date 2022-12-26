„Все дорожает, а зарплата не растет!“ Юрист отвечает на самые волнующие работников в период кризиса вопросы

Если работник не хочет писать заявление об увольнении по собственному желанию, то работник не обязан этого делать. Если все же работник напишет заявление по собственному желанию, хотя на самом деле мы имеем дело с ситуацией сокращения, то работник теряет возможность получить компенсацию в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд на основании части 1 статьи 100 ЗТД.

Работодатель обязан при сокращении выплатить работнику компенсацию в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд работника на основании части 1 статьи 100 ЗТД. Компенсация по сокращению (по статье 100 ч. 1 ЗТД) выплачивается работодателем всем работникам, независимо от того, сколько работник на данном предприятии проработал (т. е. она не зависит от стажа работы работника) .

Поэтому если работодатель решит воспользоваться возможностью расторжения договора в чрезвычайном порядке по статье 89 части 1 или 2 Закона о трудовом договоре (ЗТД), то при расторжении трудового договора работодателем в чрезвычайном порядке по экономическим причинам все требования закона должны быть выполнены.

В случае, если работодатель 1) больше не имеет возможности предоставить работнику работу на согласованных условиях, 2) деятельность работодателя прекратилась или 3) работодатель объявил себя банкротом, трудовые договоры с работниками возможно прекратить сокращением.

До сокращения работодатель обязан предложить работнику другую работу и при необходимости предоставить дополнительное обучение или изменить условия труда. Но таких обязательств нет в случае банкротства и при прекращении деятельности работодателя.

Работника сокращают в том случае, когда у работодателя больше нет возможности предоставить ему работу на согласованных условиях. Работа прекращается, например, по причине уменьшения объема работы, реорганизации работы или по причине банкротства. В этом случае работодатель имеет право сократить работника. Сокращение – это одностороннее право работодателя, и работник не может требовать от работодателя своего сокращения.

1. „У нас на работе грозят увольнениями и сокращениями. Что нам всем нужно знать и учитывать? Мы боимся, что можем сами совершить ошибку или работодатель нас обманет“. Карина

Если обе стороны договорились об использовании неоплачиваемого отпуска, то следует также договориться и о его продолжительности. Поэтому неоплачиваемый отпуск может иметь именно такую продолжительность, о которой стороны предварительно договорились.

Согласно статье 68 части 2 ЗТД, неоплачиваемый отпуск можно использовать исключительно по соглашению сторон. Это означает, что работник или работодатель могут сделать друг другу предложение об использовании неоплачиваемого отпуска. При этом вторая сторона (работник или работодатель) имеет право отказаться от предложении об использовании неоплачиваемого отпуска. Соглашение означает, что на использование неоплачиваемого отпуска имеется желание обеих сторон – как работника, так и работодателя.

3. „Я хочу взять отпуск за свой счет. Но в этом году я его уже брала. Сколько дней отпуска за свой счет можно брать в течение года?“ Виктория.

Если повышение зарплаты было обещано в устной форме, работнику, к сожалению, сложно будет доказать это в случае возникновения спора. При наличии письменных свидетельств, СМС, электронной переписки и т. д. работнику есть на что опереться в требовании повышения зарплаты, иначе работодатель может и не вспомнить о своих словесных обещаниях.

Зарплата может быть изменена (увеличена или уменьшена) только по соглашению сторон. Работник может потребовать повышения зарплаты, а работодатель может согласиться или не согласиться.

2. „Цены растут, все дорожает, а зарплата остается на прежнем уровне. Я хочу попросить о прибавке. Но сначала решила спросить: как часто должны повышать зарплату? И должны ли?“ Валерия.

Если трудовые отношения прекращаются по причине ситуации сокращения, то работник имеет право получать страховое возмещение по безработице. Если работник напишет заявление об увольнении по собственному желанию, то у работника нет права получать страховое возмещение по безработице.

Кроме того, на основании заявления работодателя Касса по безработице выплачивает компенсацию работникам, которые были сокращены. Размер возмещения по сокращению зависит от продолжительности последнего трудового договора работника.

В соответствии со статьей 12 ЗТД, трудовой договор может быть изменен только по соглашению сторон. Если соглашение достигнуто, то стороны фиксируют это письменно обеими подписями. Если соглашение не достигнуто, то продолжается работа на оговоренных условиях или договор расторгают. Следовательно, несогласие работника с изменением трудовых задач не может рассматриваться как нарушение условий договора со стороны работника.

В соответствии со статьей 17 ЗТД, распоряжение работодателя должно быть связано с трудовыми заданиями, предусмотренными в трудовом договоре. Отдавая распоряжение, работодатель должен разумно учитывать интересы и права работника. Работник не должен выполнять распоряжение, которое не связано с трудовым договором, коллективным договором или законом. Договоренность должна быть связана с задачами, оговоренными в трудовом договоре, в противном случае работник имеет право от нее отказаться.

Соответствуют ли новые задания задачам, согласованным в договоре, и не приводят ли они к изменению этих задач., или же данные распоряжения связаны с ежедневными трудовыми задачами работника.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 ЗТД, стороны договариваются о трудовых обязанностях при заключении трудового договора. Работник должен выполнять оговоренную работу в оговоренном объеме, месте и времени. Следовательно, работник обязан выполнять рабочие задачи, о которых договорились стороны и которые вытекают из характера работы.

4. „Я устроился на работу на одну должность, а в итоге на меня навесили ряд дополнительных обязанностей без увеличения оклада. Про них нет ни слова в трудовом договоре. Можно ли отказаться от их выполнения? Могут ли меня за это уволить?“ Алексей

Поскольку дело обстоит с неоплачиваемым отпуском, то в течение данного периода работодатель не выплачивает заработную плату, поскольку подразумевается, что оплата труда – это выплачиваемое за работу вознаграждение (статья 5 часть 1 пункт 5 ЗТД). В случае, если работник не выполняет работу, то и выплата вознаграждения не производится.

6. „В начале года, когда утверждали график отпусков, я взяла две недели в начале декабря. Но теперь планы поменялись, могу ли я изменить числа и взять эти две недели в конце декабря?“ Татьяна

Если работодатель руководствуется внутренними правилами организации труда и исходит из безопасности на рабочем месте всех находящихся на рабочем месте людей (как работников, так и посторонних), то работодатель может не разрешить работнику брать с собой ребенка на рабочее место.

В трудовых отношениях работник и работодатель должны относиться друг к другу лояльно и по возможности идти навстречу. Как работник, так и работодатель должны исходить из оговоренных условий труда, прописанных в трудовом договоре, и из внутренних правил организации труда.

5. „У меня двое детей: совсем маленький ребенок, он еще не ходит в садик, и школьник, который после школы заходит ко мне на работу. Начальник недоволен, что рядом со мной периодически сидит один из них. Можно ли по закону приводить ребенка или детей на работу, если они сидят тихо и никому не мешают?“ Наталья

В своем обращении можно указать, что изменение условий труда с работником не оговаривалось, и работник не давал работодателю согласия на изменения условий труда. Исходя из этого работник имеет право требовать от работодателя предоставления работы на согласованных ранее в договоре условиях.

Таким образом, если работник считает, что работодатель требует выполнения задач, не вытекающих из трудового договора работника или должностной инструкции, то работник может не подписывать никакие изменения и прежде всего начать с того, чтобы обратить на это внимание работодателя (например, в письменной форме, в том числе по электронной почте, смс).

Однако важно, чтобы работник незамедлительно информировал работодателя о своем несогласии. В ситуации, когда работодатель изменяет в одностороннем порядке условия труда, в одностороннем порядке планирует переработки и т. д., следует предоставить работодателю требование о прекращении нарушений письменно – по э-почте или заказным письмом.

Общая обязанность работодателя состоит в том, чтобы спроектировать и оборудовать рабочее место таким образом, чтобы можно было избежать несчастных случаев на производстве и ущерба здоровью, а также сохранить трудоспособность работника и его благополучие. Это также включает в себя разрешение другим сотрудникам приводить домашних животных на рабочее место. Работодатель должен убедиться, что домашние животные не угрожают благополучию других сотрудников (у других работников возможна аллергия, а также стресс от того, что на рабочем месте много, например, собачьей шерсти) .

Необходимо учитывать, используется ли рабочее место одним работником или несколькими. Если рабочее место используется несколькими работниками, перед передачей другому работнику необходимо продумать, как убрано рабочее место. Также следует учитывать, что у другого работника может быть аллергия, например, на собачью шерсть, что исключает возможность нахождения животного на рабочем месте.

Законодательство, регулирующее гигиену и безопасность труда, не предусматривает запрет на привод с собой животных на рабочее место. Правила поведения, в том числе – можно ли и при каких условиях приводить домашних животных на работу, устанавливаются работодателем, например в правилах организации труда.

7. „Можно ли приводить на работу животных? Коллега приводит периодически большую собаку, а я их боюсь. А другая коллега приносит иногда кошку, на которых у меня аллергия. Что я могу сделать в этой ситуации?“ Галина

Таким образом, если график отпусков уже был составлен и доведен до сведения работников, то изменение графика отпусков возможно только по соглашению сторон.

В случае, если график отпусков еще не был составлен, то до конца марта предоставление отпуска происходит по согласию сторон. Если график отпусков был составлен, то изменение графика отпусков происходит также по обоюдному согласию.

Закон о трудовом договоре предусматривает, что работодатель составляет график отпусков на каждый календарный год и доводит его до сведения работника в течение первого квартала (конец марта) календарного года.

Если есть необходимость установить правила, связанные с домашними животными, рекомендуем обсудить это со всеми, кого касается этот вопрос (включая других работников, которые трудятся на том же рабочем месте) .

8. „Моя подчиненная недавно подошла ко мне и сказала, что больше не может, что уже в шаге от выгорания. У нас маленький коллектив, и мы по очереди замещаем друг друга. Что я как работодатель должен или могу сделать, чтобы помочь сотруднику? И при этом чтобы не было такой ситуации, когда один выгорел, а другие за него работают и тоже после этого выгорают“. Антон

Работодатель должен обеспечить рабочую среду, безопасную для психического здоровья работников.

Работодатель также должен принять соответствующие меры по предотвращению нанесения ущерба здоровью работника, которому могут угрожать различные психосоциальные факторы. В число мер могут входить в т. ч. адаптация работы и рабочего места в соответствии с потребностями работника, оптимизация рабочей нагрузки работника, организация перерывов в течение рабочего дня или смены, а также улучшение психосоциальной рабочей среды на предприятии (ч. 2 ст. 9 Закона о гигиене и безопасности труда) .

В такой ситуации обязательно нужно спокойно поговорить с работником, чтобы выяснить, в чем на самом деле заключается проблема и как можно сообща разрешить ситуацию. Найдите время, чтобы выслушать работника, а также объясните ему ценности предприятия и ожидания в отношении него самого.

Постарайтесь понять, имеете ли вы дело с человеком, взявшим на себя роль жертвы, или у работника действительно есть серьезная проблема, требующая решения.

Обязательно нужно проявить терпение и воздержаться от споров, обвинений и критики. При необходимости к обсуждению следует привлечь и других работников и попытаться совместно найти вариант, как разрешить ситуацию. Сам работник также должен взять на себя ответственность за исправление ситуации. Следовательно, решение – в сотрудничестве.