Жительница Таллинна отправилась за дефицитным лекарством в Финляндию. Поездка закончилась целой историей!

Вспомнив, что между Финляндией и Эстонией уже несколько лет заключен договор о взаимном акцептировании рецептов, женщина зашла на сайт одной из финских аптек, убедилась, что лекарство там имеется в продаже, и даже связалась со службой поддержки клиентов этой аптечной сети, где ей подтвердили, что по выписанным в Эстонии рецептам, если они правильно оформлены и видны в международной системе, лекарство там действительно можно получить. Было решено поехать за лекарством в Хельсинки.

„Врач выписал другой гель, который был использован до последней капельки, но ни капельки не помог, а состояние кожи лица делалось все хуже. Ребенка очень жалко, и не хочется снова доводить до состояния, когда потребуются таблетки“, – говорит Яна.

Стоило коже начать снова „плохо себя вести“, на помощь приходил выписанный врачом гель Epiduo – ни один другой из представленных в Эстонии препаратов от акне девочке не помогал, в процессе лечения их было перепробовано немало. Поэтому, когда в начале лета Epiduo вдруг в аптеках не стало, это обернулось катастрофой – хоть и маленькой, косметической, но все же.

„С проблемой акне сталкиваются и подростки, и взрослые люди. Эту проблему побороть непросто, часто необходим прием сильнодействующих препаратов внутрь, а потом – поддерживающая терапия в виде кремов, гелей, мазей, кому что подходит, а подойти может далеко не все, – рассказывает Яна. – Так вышло с моей дочерью-подростком, которая под наблюдением врача-дерматолога несколько месяцев принимала специальные таблетки и наконец справилась с проблемой. Для юной девушки это важно, сами понимаете“.

Жители Эстонии столкнулись с проблемой: многих распространенных антибиотиков, а также привычных обезболивающих препаратов в аптеках не найти. Пропали с полок назальные спреи и капли Xymelin, спрей Afrin, обезболивающий/жаропонижающий/противовоспалительный препарат Ibumetin 400 мг N30, сиропы Nurofen и другие. Возникла проблема с поставкой препарата с действующим веществом бупропион (Elontril), а также лекарств, которые предусмотрены для наружного использования при лечении акне (Epiduo gel, Duac gel, Treclinac), отпускаемые по рецепту.

„Я по электронной почте обратилась к своему семейному врачу, рассказала, что собираюсь ехать в Хельсинки, и попросила выписать тройной рецепт на Epiduo, чтобы там купить лекарство про запас, и мне пообещали выписать рецепт на три баночки геля. В ближайший выходной мы с мужем отправились в поездку“, – рассказывает Яна.

В Yliopiston Apteekki таллиннцам подтвердили: рецепты видны. Но вот незадача: система видит три рецепта по 5 г геля (вместе 15 г), а в аптеке упаковки – по 30 и 60 г. Если в Эстонии с рецептом на 5 г геля 30-граммовую баночку выдавали без проблем в любой аптеке, то в Хельсинки требования оказались строже, больше указанного в рецепте количества не продают. Семья сделала попытку получить рецепт на недостающее количество лекарства с помощью Горячей линии семейных врачей 1220, детально описав ситуацию, но вместо недостающих хотя бы 15 г (чтобы купить хотя бы одну баночку) в системе прибавился рецепт лишь на 5 г, что было абсолютно бесполезно, и больше ничем на Горячей линии помочь не смогли. Пришлось ехать с пустыми руками домой.

„В аптеке к нам отнеслись очень доброжелательно, искренне сочувствовали и со своей стороны пытались помочь, – отмечает Яна. – Предложили помочь поискать контакты частного врача в Хельсинки, сообщили, что в аптеке есть консультант, говорящий по-русски, словом, к аптеке не осталось ни претензий, ни вопросов. А вот к нашей системе рецептов вопросы остались. Возможно, моя вина в том, что я не проверила заранее рецепт в digilugu ребенка, но мне это и в голову не пришло, ведь в таллиннских аптеках рецепты всегда работали, как надо“.

Все проверить нужно самому