Жительница Таллинна отправилась за дефицитным лекарством в Финляндию. Поездка закончилась целой историей!
Жительница Таллинна полгода ждала, когда вернется в аптеки необходимое лекарство, но не дождалась и отправилась за ним в Хельсинки. Уже неоднократно поднималась тема лекарств, с доступностью которых в аптеках Эстонии возникают проблемы. Это тревожит многих людей, особенно если предложенный врачом на замену вариант пациенту не помогает, создает больше побочных эффектов или стоит намного дороже, чем привычное средство. Тем обиднее знать, что в соседней стране это лекарство доступно в любой аптеке. Что нужно знать, собираясь отправиться за границу в своеобразный „лекарственный тур“, узнавала „МК-Эстония“.
Жители Эстонии столкнулись с проблемой: многих распространенных антибиотиков, а также привычных обезболивающих препаратов в аптеках не найти. Пропали с полок назальные спреи и капли Xymelin, спрей Afrin, обезболивающий/жаропонижающий/противовоспалительный препарат Ibumetin 400 мг N30, сиропы Nurofen и другие. Возникла проблема с поставкой препарата с действующим веществом бупропион (Elontril), а также лекарств, которые предусмотрены для наружного использования при лечении акне (Epiduo gel, Duac gel, Treclinac), отпускаемые по рецепту.
Недоступность одного из последних перечисленных препаратов – геля Epiduo – побудила нашу читательницу Яну отправиться за ним в страну заморскую Финляндию, и получилась история, которая хоть и закончилась неудачей, в целом довольно поучительна.
За лекарством на ту сторону залива
„С проблемой акне сталкиваются и подростки, и взрослые люди. Эту проблему побороть непросто, часто необходим прием сильнодействующих препаратов внутрь, а потом – поддерживающая терапия в виде кремов, гелей, мазей, кому что подходит, а подойти может далеко не все, – рассказывает Яна. – Так вышло с моей дочерью-подростком, которая под наблюдением врача-дерматолога несколько месяцев принимала специальные таблетки и наконец справилась с проблемой. Для юной девушки это важно, сами понимаете“.
Стоило коже начать снова „плохо себя вести“, на помощь приходил выписанный врачом гель Epiduo – ни один другой из представленных в Эстонии препаратов от акне девочке не помогал, в процессе лечения их было перепробовано немало. Поэтому, когда в начале лета Epiduo вдруг в аптеках не стало, это обернулось катастрофой – хоть и маленькой, косметической, но все же.
„Врач выписал другой гель, который был использован до последней капельки, но ни капельки не помог, а состояние кожи лица делалось все хуже. Ребенка очень жалко, и не хочется снова доводить до состояния, когда потребуются таблетки“, – говорит Яна.
Вспомнив, что между Финляндией и Эстонией уже несколько лет заключен договор о взаимном акцептировании рецептов, женщина зашла на сайт одной из финских аптек, убедилась, что лекарство там имеется в продаже, и даже связалась со службой поддержки клиентов этой аптечной сети, где ей подтвердили, что по выписанным в Эстонии рецептам, если они правильно оформлены и видны в международной системе, лекарство там действительно можно получить. Было решено поехать за лекарством в Хельсинки.
„Я по электронной почте обратилась к своему семейному врачу, рассказала, что собираюсь ехать в Хельсинки, и попросила выписать тройной рецепт на Epiduo, чтобы там купить лекарство про запас, и мне пообещали выписать рецепт на три баночки геля. В ближайший выходной мы с мужем отправились в поездку“, – рассказывает Яна.
В Yliopiston Apteekki таллиннцам подтвердили: рецепты видны. Но вот незадача: система видит три рецепта по 5 г геля (вместе 15 г), а в аптеке упаковки – по 30 и 60 г. Если в Эстонии с рецептом на 5 г геля 30-граммовую баночку выдавали без проблем в любой аптеке, то в Хельсинки требования оказались строже, больше указанного в рецепте количества не продают. Семья сделала попытку получить рецепт на недостающее количество лекарства с помощью Горячей линии семейных врачей 1220, детально описав ситуацию, но вместо недостающих хотя бы 15 г (чтобы купить хотя бы одну баночку) в системе прибавился рецепт лишь на 5 г, что было абсолютно бесполезно, и больше ничем на Горячей линии помочь не смогли. Пришлось ехать с пустыми руками домой.
„В аптеке к нам отнеслись очень доброжелательно, искренне сочувствовали и со своей стороны пытались помочь, – отмечает Яна. – Предложили помочь поискать контакты частного врача в Хельсинки, сообщили, что в аптеке есть консультант, говорящий по-русски, словом, к аптеке не осталось ни претензий, ни вопросов. А вот к нашей системе рецептов вопросы остались. Возможно, моя вина в том, что я не проверила заранее рецепт в digilugu ребенка, но мне это и в голову не пришло, ведь в таллиннских аптеках рецепты всегда работали, как надо“.
Все проверить нужно самому
„У лекарства Epiduo gel (в упаковках разного размера) проблема с доставкой в Эстонию с 01.06.2022 и неизвестно, когда поставки возобновятся, – комментируя историю читательницы, сказала руководитель инспекционного бюро Департамента лекарств Катрин Кыйв. – Если, по мнению врача, другие лекарства, продаваемые в Эстонии по тому же показанию, не подходят пациенту, врач может выписать рецепт-заявление на применение лекарства, в т. ч. без разрешения на продажу в Эстонии, чтобы после его утверждения Департаментом лекарств пациент мог заказать препарат в эстонской аптеке. Таким образом, пациенту не всегда нужно ехать в другую страну, чтобы получить лекарство“. Выписанный в Эстонии рецепт на лекарства действителен во всех странах Европейского союза, но следует иметь в виду, что назначенный препарат может быть недоступен в другой стране или у него может быть другое название. В разных странах разные лекарства могут иметь регистрационное удостоверение или находиться на рынке, а это означает, что отпускаемые по рецепту лекарства с той же дозировкой и размером упаковки, которые доступны в Эстонии, могут быть недоступны в других странах Европейского союза, и наоборот. Решение о подаче заявки на регистрацию лекарственного средства и его реализации в конкретной стране принимает производитель лекарственного средства.
Покупку лекарств в другой стране необходимо обсудить со своим врачом перед поездкой. Пациент должен сказать врачу, что хочет купить лекарство за границей, чтобы врач мог выписать рецепт ЕС или трансграничный цифровой рецепт. При этом врач исходит из действующих в Эстонии медицинских правил, с которыми он знаком. Врач не обязан знать действующие в другой стране правила обращения с лекарственными препаратами или какие там продаются лекарства, в том числе размеры их упаковок, поэтому пациенту имеет смысл самому проверить все: зайти на портал пациента www.digilugu.ee, найти выписанный рецепт, проверить дозировку и количество, а затем на сайте иностранной аптеки проверить, имеется ли там лекарство, полностью соответствующее имеющемуся рецепту. Если у живущего или работающего за границей пациента возникают проблемы с рецептом, выписанным в Эстонии, желательно проконсультироваться с врачом в этой стране, чтобы назначенное лечение учитывало особенности и возможности этой страны.
„Для поездки с лекарствами из Эстонии за границу или из-за границы в Эстонию может потребоваться разрешение от Департамента лекарств, шенгенский сертификат или копия рецепта/справки от врача. Информацию о путешествиях с лекарствами можно найти на сайте Департамента лекарств. Кроме того, необходимо учитывать, что в разных странах на рынке имеются разные лекарственные средства с регистрационным удостоверением, и на государственном уровне могут быть различия в правилах отпуска рецептурных лекарств (например, количественные ограничения и т. д.)“, – подчеркивает представитель департамента.
Касса здоровья вернет разницу
На основании эстонского цифрового рецепта рецептурные лекарства можно купить в Финляндии, Хорватии, Польше и Португалии, поскольку эти страны присоединились к трансграничной системе цифровых рецептов. Наркотические и психотропные препараты, анаболические стероиды, экстемпоральные лекарственные средства (т. е. те, что изготавливают
непосредственно в аптеке по рецепту для конкретного пациента) и медицинские приборы для использования в Эстонии покупать за границей нельзя. Врач может выписать рецепт только на лекарство, имеющее лицензию на продажу в Эстонии.
Трансграничный цифровой рецепт важен для всех людей, которым необходимо покупать рецептурные лекарства за рубежом. Для этого пациент предъявляет документ со своей фотографией, когда приходит в аптеку. Аптекарь выполняет поиск в системе и видит все действующие рецепты пациента. Затем аптекарь выбирает желаемый рецепт и отпускает лекарство. Информация о выкупленном лекарственном препарате отправляется обратно в информационную систему страны проживания пациента, и рецепт помечается как использованный. Все происходит всего за несколько минут.
Врач в Эстонии может выписать также и бумажный рецепт в исключительных случаях, если известно, что пациенту требуется рецепт для получения трансграничной медицинской помощи в другой стране-члене Европейского союза, которая еще не присоединилась к трансграничной системе цифровых рецептов.
На сайте Кассы здоровья (это новое название Больничной кассы) поясняется, как Касса здоровья возмещает расходы на рецептурные лекарства, купленные в Европейском союзе. Лицо, застрахованное в Эстонии, должно сначала оплатить полную стоимость лекарства, назначенного ему в Эстонии, сохранив при этом чеки. Впоследствии в Кассе здоровья можно запросить возврат суммы, уплаченной за лекарство, на основании заявления о возмещении стоимости рецептурного лекарственного средства и чека о покупке лекарства. Документы можно отправить в Больничную кассу по почте или отнести их в подходящее бюро обслуживания клиентов. Рецепты, выписанные в Эстонии, возмещаются на основании действующих в Эстонии условий и предельной цены, и следовательно, рецепт возмещается задним числом, т. е. постфактум“.