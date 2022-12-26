Жители Эстонии нередко переезжают за границу: по каким причинам они это делают? Истории пяти переселенцев(5)
В последнее время люди чаще стали говорить о том, что им не нравится в Эстонии. Высокая инфляция, дорогое отопление и электричество, зарплаты, которых ни на что уже не хватает, некоторые недовольны и политикой правительства. Но если одни только повозмущаются на кухне и на этом все, то другие предпринимают активные действия и ищут, где им жить будет получше, пишет МК-Эстония.
„МК-Эстония“ решила выяснить, почему же жители Эстонии подумывают о переезде и какие мотивы ими движут? И за чем они едут в другие страны?
История 1: за любовью
Петр (39) – отец-одиночка. Его бывшая жена и мать его троих детей ушла к другому. Там, по его словам, она спилась, и теперь по факту мамы у детей нет.
„Она теперь зависимая от алкоголя женщина, ведущая асоциальный образ жизни“, – говорит он, тщательно подбирая слова.
Долгое время он искал женщину, способную заменить его детям мать. Но безуспешно.
„Многие, узнав, что у меня трое детей и я ращу их один, говорили: „Ой, нет-нет“ и прекращали общение, – рассказывает Петр. – То есть что-то легкое им подходит, а жить и заботиться о детях мужчины наши женщины, увы, не готовы. У многих еще и свои дети, и они замучены бытом и их воспитанием. Они не хотят навешивать на себя еще какие-то обязанности“.
И Петр на этом фоне даже как-то сник, начал пить. У детей начались проблемы в школе, у старшего ребенка возникли неприятности с полицией. К Петру домой стали ходить социальные работники, проверять, в каких условиях растут дети.
И мужчина уже думал, что так и проживет всю свою жизнь… А потом случилось чудо: он встретил ЕЁ!
„Мы познакомились случайно, в интернете, – говорит мужчина. – Слово за слово, разговорились, и я понял, что она – идеальный вариант. Правда, она живет далеко – в Германии. Мы съездили с детьми туда, познакомились. Мне она понравилась – милая русская женщина, своих детей нет и не будет по причинам здоровья. Детям вроде как она тоже понравилась. И мы решили съехаться и жить как семья. Сначала речь шла о том, что она переедет в Эстонию. Я на радостях даже ремонт в квартире сделал, мебель новую купил… Но потом она передумала и сказала, чтобы лучше мы переезжали в Германию. Что она поможет мне найти работу по профессии и устроить детей в школу“.
И вот уже почти год Петр учит немецкий и перевозит вещи. Двое детей уже с сентября учатся в Германии, третий ребенок еще с ним.
„Вот сейчас будет последняя ходка, я перевезу все оставшиеся вещи – и все! – говорит мужчина. – Я уверен, что легко там найду работу, по-немецки уже более-менее шпрехаю. У нее – хорошо оплачиваемая работа и свое жилье. У меня здесь своего жилья нет, я снимаю. Так что просто перевезу туда вещи – и прощай, Эстония“.
Петр жалеет лишь о том, что придется продавать новую кухню и мебель, которую он купил, когда невеста хотела сюда переехать. И вложения в свежий ремонт тоже останутся бонусом хозяину съемной квартиры.
„Но я уверен – там намного лучше, чем в Эстонии! – говорит Петр. – И платят там строителям тоже намного больше“.
История 2: за выгодой
Анатолий (43) несколько месяцев назад переехал в Испанию. И возвращаться в Эстонию пока не планирует.
„У меня такая работа, что я могу делать ее из любой точки мира, где есть телефонная связь и интернет, – поясняет он. – Ноутбук закрыл – рабочее место убрал. Я занимаюсь консультациями, у меня своя фирма. И давать я эти консультации могу как в офисе в Таллинне, так и на пляже в Испании“.
Мужчина говорит, что перед переездом думал недолго. И, по сути, ничто его в Эстонии уже не держало.
„Родителей нет, с женой мы развелись, дети уже взрослые и общаются со мной по видеосвязи и телефону, когда чувствуют в этом потребность, – перечисляет он. – Когда началась война, я понял, что рано или поздно ее отголоски докатятся и до Эстонии. Я не хочу потерять все нажитое непосильным трудом. Поэтому, когда цены были еще на пике, я продал всю свою недвижимость и снял жилье. А потом постепенно распродал все, что не планировал перевозить в Испанию, и уехал“.
Анатолий отмечает, что там, в сущности, многого не надо: три футболки, шорты и шлепки.
„У вас сейчас за окном, наверное, серо и пасмурно? – улыбается он, и это слышно даже по телефону. – А тут солнце, теплое море, пляж… Сейчас вот пойду есть свежевыловленную рыбу, которую сразу при мне пожарят. Одна штучка – 60 центов. И вообще еда и жилье здесь намного дешевле, чем в Эстонии“.
Например, двушку в Эстонии он снимал за 600 евро, а такая же квартира в Испании стоит 400. И очень многое на порядок дешевле, а ряда расходов, которые были в Эстонии, нет вообще.
Но самое важное, добавляет мужчина, это люди: „Они тут намного теплее и добрее, чем в Эстонии. В Эстонии девушки довольно холодные и неприступные, а обслуживающий персонал во многих местах смотрит на тебя только как на кошелек на ножках. А здесь люди добрые, человечные, веселые и ласково относятся к окружающим“.
История 3: за уважением
Александр (50) тоже уезжает из страны. Но он едет не за теплом или выгодой – ему важно уважение.
„Я 50 лет прожил в Эстонии, исправно платил налоги и немаленькие, но это государство даже не удосужилось дать мне гражданство, – возмущается мужчина. – Поэтому я решил перебраться в Швецию“.
Он пока решил не рвать все связи с Эстонией: здесь у него остаются родители и ребенок. И недвижимость.
„Ребенку я сказал, что он, если хочет, может поехать со мной в Швецию и перевезти туда семью, – говорит Александр. – Это предложение без срока годности. Если нужно, я помогу там с недвижимостью, работой и обустройством. Родители тоже пока справляются сами, но если будет нужно, то перевезу к себе. Пока что переезжать не хотят: у них дача, помидорчики, огурчики… А я за все эти годы понял одно: я нафиг не нужен тому государству, где я живу. Я знаю эстонский, я плачу огромные налоги, а что в ответ? Ни-че-го. Неважно, что ты знаешь эстонский и всю жизнь работал на эту страну. Хочешь гражданство? Иди сдавай экзамен. Пока не сдал – ты чужой“.
Мужчина говорит, что, поняв это, осознал, что больше жить здесь не хочет.
„Это как жена, которая тебя не любит и которой от тебя нужны только деньги, – приводит аналогию он. – Она тебя не уважает, ты для нее несешь только прикладную функцию. Поэтому я решил, образно говоря, уйти от такой жены и поискать счастья в другом месте“.
История 4: за теплом
„Решение переехать в Турцию родилось еще в пандемию, – рассказывает Светлана (48), которая живет теперь в Турции. – Я сюда ездила каждый год, а в пандемию все закрыли. Поэтому я решила не ездить в отпуск, а просто жить в климате, который мне подходит. Город выбрала не туристический, чтобы было дешевле“.
Женщина отмечает, что, например, ее последний счет за квартиру – газ, электричество, вода и прочее – составил всего 55 евро. За 79 квадратных метров.
„Перед переездом я продала свою квартиру в Эстонии, – говорит она. – И этих денег мне хватило, чтобы купить недвижимость примерно такой же площади в Турции, еще и на жизнь осталось!“
Светлана переехала в Турцию с дочерью-подростком, которая пошла в новой стране в 7-й класс.
„Она быстро адаптируется: например, до этого, еще в Эстонии, дочка пошла в эстонскую школу после русского садика, – приводит пример женщина. – Вот мы и проверим, как она справится“.
Она добавляет, что все же записала дочку на курсы турецкого, чтобы ей было попроще. А сама язык страны, где живет, не знает и учить не собирается.
„Прогресс не стоит на месте: есть телефоны, есть онлайн-переводчики, так что можно справиться и без знания турецкого языка, – говорит женщина. – В принципе, я всю жизнь жила в Эстонии без знания эстонского. Так что вполне можно обойтись и без этого“.
Светлана считает, что если язык придет в ходе общения – хорошо. Но на курсы она идти не намерена.
В Эстонии она работала на заводе, а в Турции работать пока не планирует: „Я буду здесь просто жить, растить дочь и развивать свой канал на Youtube. Америка же хорошо платит блогерам. Вот я и буду работать в этом направлении“.
Она добавляет, что люди в Турции – открытые и добрые: „Я приехала одна с дочкой, но у меня здесь общения больше, чем в Эстонии. В Эстонии люди закрытые и холодные, хотя они в этом и не виноваты. Виноват климат. Солнце располагает к улыбке и хорошему настроению. Просыпаешься утром – а у тебя за окном всегда солнце, всегда радость. В мире все не вечно – вот эта война, эта ситуация в стране. Сколько нам осталось жить? Нужно прожить это время в радости“.
История 5: за высокой зарплатой
Дмитрий (35) – офисный работник. Уже несколько лет он работает в международной фирме. Недавно ему предложили такую же позицию, какую он занимает сейчас, только в Америке.
„Работа несложная, обязанности те же, а зарплата – существенно выше, – говорит он. – И климат там мягче, чем в Эстонии. Сейчас мы с женой обсуждаем варианты и, если все организуем, в январе уже уедем“.
У Дмитрия – двое маленьких детей. И один из вопросов – как организовать им там садик.
„Плюс кредит на квартиру, – перечисляет задачи он. – И мы пока не знаем, продавать ли здесь жилье или сдавать, переезжать всем вместе или сначала поеду я, все обустрою, а потом перевезу жену с детьми. Но ясно одно: это – как выигрыш в лотерею, американская мечта, и надо ехать!“
Он отмечает, что где-то в глубине души любит Эстонию, это его родина, у него здесь родители и друзья.
„Но прозябать здесь и дальше я не хочу“, – отрезает он.