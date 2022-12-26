Российские политологи: Путин и Шойгу создают себе образы воинов, но получается плохо

— Шойгу всегда держался на пиаре, — говорит „Новой-Европа“ офицер российской армии, пожелавший остаться неизвестным. — Помните времена, когда он командовал чрезвычайными происшествиями? Вся страна ежегодно горела, происходили технологические катастрофы, пожарные брали на лапу, а Сергей Кужугетович продолжал представать в образе спасителя отечества! В рейтингах он нередко оказывался вторым после Путина. Единственная его задача была — не слишком приближаться к уровню народной любви своего босса. А многие ли помнят, как зовут главу МЧС сейчас? После назначения министром обороны Шойгу продолжил выстраивать имидж за счет очевидной показухи: парадов, танковых биатлонов и рапортах о новейших вооружениях, разработанных еще в советскую эпоху. Вместо того чтобы строить профессиональную армию, он катался с Путиным на охоту и рыбалку, ходил в походы и наслаждался имиджем второго мачо страны.

Однако в Украине о ситуации на фронте и в стране ежедневно рассказывают различные представители власти, выходящие в прямые эфиры и раздающие многочисленные интервью. Российские военные чины, напротив, не балуют публичностью зрителей и читателей. Кроме набивших оскомину докладов об уничтожении полчищ противника и взятии по пятому разу одних и тех же деревень и поселков, никакого диалога с гражданами воюющей страны фактически не ведется уже много месяцев.

По информации Минобороны, штаб ЮВО расположен в Ростове-на-Дону, а значит, до линии фронта оттуда около 200 км. Либо враг уже скоро будет на пороге России, либо власть решила раздуть масштабную волну пиара: „А наш-то тоже на переднем крае был!“ Если прибавить к этому полеты Шойгу на боевом вертолете над линией обороны в Крыму, становится ясно, что российские власти решили подправить покосившийся за последнее время имидж и показать миру свою крутизну.

Практически сразу после того, как Владимир Зеленский приехал на фронт и наградил в Бахмуте отличившихся бойцов ВСУ, пресс-секретарь Владимира Путина Песков заявил , что президент РФ тоже недавно посещал зону СВО. Ранее сообщалось, что президент лично командовал высокопоставленными генералами в штабе российской группировки. Правда, дотошные исследователи быстро выяснили , что на опубликованном Кремлем ролике показан штаб войск Южного военного округа (ЮВО): „Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в „зоне проведения спецоперации“.

— Путин внутри себя перестроил картинку мира и пытается экстраполировать это изменение на окружающую реальность. Теперь мир, по мнению президента России, должен начать соответствовать этим изменениям, — говорит „Новой-Европа“ политолог Дмитрий Орешкин. — Он начинал эту войну как специальную военную операцию. При этом президент был над схваткой: действовать должны были особые подразделения и силы во главе со специально обученными генералами, а он продолжал заниматься обычными делами главы государства, вроде бы не участвуя в ведении боевых действий. Все поражения автоматически перекладывались на головы генералов и вооруженных сил.

— Эту близость он продемонстрировал в ходе встречи с хорошо подготовленными „матерями“, при посещении линии фронта (скорее всего, воображаемого) и другими акциями такого же рода.

Если в начале вторжения в Украину Владимир Путин официально занимал отстраненную от руководства военными действиями позицию, то по прошествии времени он стал всё теснее ассоциировать себя с ходом войны. Президент начал проводить регулярные совещания Совета Безопасности, а недавно и вовсе решил лично явиться в штаб и покомандовать военными.

— Это зона ответственности Сергея Кириенко, — рассказывает источник „Новой-Европа“. — Уровень нашей пресс-службы — это написание докладов Игорю Конашенкову и составление поздравительных телеграмм чиновникам-юбилярам и героям СВО. Знаю, что МО плотно сотрудничает с АНО „Диалог“, отвечающим за освещение работы министерства в интернете и СМИ. Этой организацией руководил бывший замглавы управления общественных проектов АП Алексей Гореславский, а потом его сменил собственный зам Владимир Табак. Они и другие гражданские со Старой площади (там расположен комплекс зданий Администрации президента) создают Шойгу имидж милитаризированной тени Путина. Так что следить имеет смысл только за появлениями на публике или в кадре самого российского президента.

Орешкин называет Путина крайне упрямым человеком и говорит, что тому понадобилось почти десять месяцев на смену созданной в его голове парадигмы. Но в итоге и Путину стало ясно, что эту картину мира пора обновить. Что происходящее — это никакая не СВО, а настоящая война. И более важных дел сегодня нет. А раз так, костюм президента нужно мысленно заменить на мундир главнокомандующего — этакого рыцаря в блестящих доспехах. Отныне Путин всем показывает, что неразрывно связан с армией и полностью отвечает за ход конфликта. Эта демонстрация предназначена как для обывателей, так и для военных. Вот Путин лично руководит штабом СВО, вот он едет в Беларусь, чтобы договариваться с Лукашенко.

— Эта стратегия кажется мне весьма рискованной, — продолжает Орешкин. — Ведь теперь личность Путина у народа прямо ассоциируется с как не достигнутыми пока победами, так и с уже состоявшимися, а также с вероятными будущими поражениями. Теперь Путин может только выигрывать. Ведь он стал непосредственным участником и даже одной из ключевых фигур происходящих событий. Его образ напрямую зависит от происходящего на поле боя.

На вопрос, почему бы тогда Путину не приехать немного ближе к линии соприкосновения и не посетить воюющие регионы, собеседники „Новой-Европа“ отвечают: ему страшно.

— Путин и в КГБ был „паркетным“ офицером, — объясняет специалист по российским спецслужбам, корреспондент The Insider Сергей Канев. — Он очень боится за свою жизнь, никогда не подвергает ее опасности и, в отличие от Зеленского, не ездит на передовую. Стоит только посмотреть на ежегодно увеличивающуюся путинскую охрану, и всё сразу становится ясно. Все рассказы о его прошлых и сегодняшних подвигах — обычные басни и пиар. И Шойгу ничем не лучше. Вся эта показная бравада — игра на публику. Само Министерство обороны погрязло в войне кланов и запредельном воровстве.

Все в одной лодке