В Литве могут отказаться от показа балета „Щелкунчик“: говорят, что это решение надо было принять давно

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко просит бойкотировать одного из самых известных композиторов хотя бы до окончания войны. Это в принципе война цивилизаций. Это война между добром и злом, война между жизнью и смертью. И наше наследие и наша культура одна из главных целей Путина. Он сам говорит, что культура - его орудие, одно из немногих, которым он может донести „добро“ русского мира“, - сказал он.

Ткаченко сказал, что пока в европейских театрах звучит музыка Чайковского, россияне на оккупированных территориях ликвидируют белорусские библиотеки, уничтожают украинские музеи.

„Подобный шаг будет верным с учетом того, что эта война – „цивилизационная битва за культуру и историю“, в которой Москва активно пытается разрушить украинскую память и культуру, проталкивая идею, что Россия и Украина образуют единый народ“, - рассуждает министр.

„Многие представители культуры в Украине обращают внимание на то, что Россия энергично использует свое культурное наследие в качестве одного из инструментов в ходе этой войны. В частности, во время российской оккупации Херсона на городских улицах размещались билборды с портретом Пушкина и текстом, указывавшим на его связь с этим городом“, — напомнил Ткаченко.

„Пока россияне подчеркивают, что хотят уничтожить Украину как страну, уничтожить ее культуру, мы можем ответить на этот призыв и воздержаться от российских произведений“, – сказал LNK министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

В числе известных произведений Чайковского – опера „Евгений Онегин“, балеты „Щелкунчик“, „Лебединое озеро“ и „Спящая красавица“.

Деятели культуры не сомневаются, что все эти произведения – неотъемлемая часть российской идентичности.

„Во время войны много людей и исследователи уже показали, как и так называемые русские гуманисты напрямую служили империи, имперскому духу. Думаю, это надо было сделать давно“, – сказал председатель Литовской ассоциации деятелей искусства Йонас Стасялис.