Новости Эстонии
26.12.2022, 12:50

Пользователям универсальной услуги сегодня придется платить за электроэнергию почти в пять раз больше, чем обладателям биржевого пакета

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Иллюстративная фотография
Иллюстративная фотография
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Пользователи биржевого пакета сегодня могут наслаждаться удивительно дешевой электроэнергией.

В ценовой зоне Nord Pool средняя цена на бирже электроэнергии сегодня составляет 4,1 цента за кВт/ч. В течение дня самая высокая цена с 16:00 до 17:00, когда стоимость кВт/ч поднимается до 9,8 евро. Особенно благоприятным оказывается последний час дня, когда потребители покупают электроэнергию по 1,9 цента за киловатт-час.

Средняя цена универсальной услуги составляет около 20 центов за кВт/ч. При этом в дешевых пакетах с фиксированной ценой средняя цена за единицу в настоящее время составляет 15,5 цента за кВт/ч. Однако, выбирая эти пакеты необходимо учитывать, что в договоре указан срок пользования, и он составляет 84 месяца.

Универсальная услуга – это государстванная мера, которая помогает людям снизить риски при потенциальном росте цен предстоящей зимой. Это пакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители, а также квартирные товарищества. К нему не могут присоединиться коммерческие предприятия, которые не передают его бытовому потребителю. Обязанность предоставлять универсальную услугу возложена на Eesti Energia, но предлагать универсальную услугу бытовому потребителю могут все продавцы электроэнергии.

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