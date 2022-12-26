Деньги – лучший подарок? Как никого ими не обидеть и не навредить себе? Советуют эстонские психолог, астролог и ясновидящая

Примерно треть жителей Эстонии, как сообщает BNS, планирует потратить на рождественские подарки в этом году столько же, сколько потратили в прошлом – популярный общий бюджет подарков составляет от 100 до 200 евро. Вероятно, многие предпочтут купить подарок, но будут и те, кто подарит наличность. Дилемма между покупкой чего-нибудь и конвертом встает каждый раз, когда впереди маячит чей-то день рождения, свадьба, новоселье… Насколько все-таки безопасно дарить в таких случаях деньги?

Подарочные карты безопаснее

„Если люди выбирают дарить деньги, это делается, с одной стороны, чтобы не затруднять себя выбором подарка. С другой стороны, сложно учесть вкусы и пожелания человека, которому надо что-то купить, – рассуждает психолог Ольга Васильева. – Кто-то предпочел бы получить настоящий подарок. С другой стороны, деньги делают более свободным и того, кто дарит, и того, кому дарят“.

При этом, отмечает Васильева, если сумма очень большая, у получателя может сложиться ощущение, что у него возникают определенные обязательства перед дарителем.

„Может ли быть граница этой суммы? Я думаю, что все очень индивидуально, потому что люди по-разному относятся к разным суммам в зависимости от дохода или своего опыта, – отвечает психолог. – Например, если люди пережили бедность, у них часто могут наблюдаться две крайности: либо очень большая зацикленность на деньгах, когда те приобретают очень большую ценность, потому что дают чувство безопасности, либо деньги постоянно тратятся, не задерживаются надолго, потому что подсознательно представляют опасность“.

По мнению психолога, нельзя сказать, что лучше дарить деньги близким людям, потому что ты их точно этим не обидишь; или что лучше дарить деньги тем, чьих вкусов не знаешь, чтобы дать им свободу выбора. И в том, и в другом случае реакция может быть разной, в том числе и негативной именно из-за обезличенности подарка.