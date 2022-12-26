Деньги – лучший подарок? Как никого ими не обидеть и не навредить себе? Советуют эстонские психолог, астролог и ясновидящая(2)
Можно ли дарить наличные Большинству людей нравится не только получать подарки, но и дарить. Однако когда дело доходит до выбора этого самого подарка, голова каждый раз идет кругом. Если у человека и так все есть или велик риск не угадать его пожелания, то в ход идет самый беспроигрышный вариант – конвертик с деньгами. Действительно ли это лучший подарок, как никого им не обидеть и не навредить себе, – узнала „МК-Эстония“.
Примерно треть жителей Эстонии, как сообщает BNS, планирует потратить на рождественские подарки в этом году столько же, сколько потратили в прошлом – популярный общий бюджет подарков составляет от 100 до 200 евро. Вероятно, многие предпочтут купить подарок, но будут и те, кто подарит наличность. Дилемма между покупкой чего-нибудь и конвертом встает каждый раз, когда впереди маячит чей-то день рождения, свадьба, новоселье… Насколько все-таки безопасно дарить в таких случаях деньги?
Подарочные карты безопаснее
„Если люди выбирают дарить деньги, это делается, с одной стороны, чтобы не затруднять себя выбором подарка. С другой стороны, сложно учесть вкусы и пожелания человека, которому надо что-то купить, – рассуждает психолог Ольга Васильева. – Кто-то предпочел бы получить настоящий подарок. С другой стороны, деньги делают более свободным и того, кто дарит, и того, кому дарят“.
При этом, отмечает Васильева, если сумма очень большая, у получателя может сложиться ощущение, что у него возникают определенные обязательства перед дарителем.
„Может ли быть граница этой суммы? Я думаю, что все очень индивидуально, потому что люди по-разному относятся к разным суммам в зависимости от дохода или своего опыта, – отвечает психолог. – Например, если люди пережили бедность, у них часто могут наблюдаться две крайности: либо очень большая зацикленность на деньгах, когда те приобретают очень большую ценность, потому что дают чувство безопасности, либо деньги постоянно тратятся, не задерживаются надолго, потому что подсознательно представляют опасность“.
По мнению психолога, нельзя сказать, что лучше дарить деньги близким людям, потому что ты их точно этим не обидишь; или что лучше дарить деньги тем, чьих вкусов не знаешь, чтобы дать им свободу выбора. И в том, и в другом случае реакция может быть разной, в том числе и негативной именно из-за обезличенности подарка.
„В этом случае выходом могла бы быть подарочная карта. Это эквивалент деньгам, которые человек будет тратить по собственному желанию, – объясняет Ольга Васильева. – В обществе существует некоторое предубеждение, когда деньги наделяются негативной коннотацией. Некоторые клиенты на вопрос, что для них значат деньги, озвучивали мысль, что деньги – это зло. В подсознательной зоне очень часто может быть к деньгам негативное отношение. Например, я слышала такую мысль, что, когда люди становятся богатыми, они становятся жадными. Так как деньги наделяются такой коннотацией, безопаснее дарить не купюры, а подарочные карты. Это эмоционально более приемлемо для многих“.
Всем по цветному конверту
„В астрологии деньгам отводится значительное место. Зодиакальный знак Тельца отвечает за все, что связано с зарабатыванием, получением, движением денег, доходами, расходами, потерями и обретениями денег, – рассказывает астролог Ольга Потёмкина. – Деньги – субстанция сложная. Их можно сравнить с любовью. Все их жаждут, но получить в полном желаемом объеме не всегда получается. Они могут подвести и даже предать, они могут осчастливить и возвысить. У каждого человека свое личное отношение к деньгам“.
„Казалось бы, получить в подарок деньги – отличная идея, – продолжает астролог. – Но если начинаешь задумываться о подобном подарке, сразу возникают трудности. Например, какую сумму я могу выделить на подарок? Сколько будет много, в самый раз или маловато? Как отнесется человек к такому варианту поздравления, ведь есть люди, которые считают такой подарок проявлением равнодушия, невниманием к их личности и интересам“.
Есть, по словам Потёмкиной, и суеверия, которые в наше время не так уж сильно распространены, но все же еще существуют в народе. Например, к ним относится запрет на дарение денег, который утверждает, что человек, даря деньги, „дарит“ свою денежную удачу. С другой стороны, есть противоположное убеждение – „чем больше отдашь, тем больше придет“.
„Среди противников подарков в конверте бытует представление, что эффективнее дарить талисманы, привлекающие деньги: денежное дерево, жабу, специальных денежных гномиков или домовенков, копилку или притягивающее деньги и помогающее им прибавляться растение, например толстянку, – перечисляет Ольга Потёмкина. – Многие из тех, кто предпочитает дарить деньги, уверены, что человек сам лучше распорядится подаренной суммой, приобретет себе именно то, чего он сам желает“.
С точки зрения энергетики такого подарка также, по словам астролога, существуют разные мнения. Кто-то верит, что деньги несут отрицательную энергетику и их дарить и принимать не стоит. Их оппоненты уверены, что энергия денег плодотворна, существенна и полезна.
„Я рассматриваю деньги как эквивалент затраченного на их зарабатывание времени Жизни. С этой точки зрения деньги заслуживают уважения, они ценны тем потенциалом, который в них вложен, и являются выражением любви, заботы и внимания“, – заявляет Ольга Потёмкина.
Она приводит несколько правил, выполнение которых поможет сделать денежный подарок еще более объемным по своему смыслу.
„Во-первых, выбираем крупные купюры. Они имеют большую энергоемкость. Для разных знаков зодиака подойдет конверт определенного цвета. Овнам – желтого, Тельцам – голубого, Близнецам – синего, Ракам – золотого, Львам – шоколадного, Девам – нежно-зеленого, Весам – черного с серебром, Скорпионам – фиолетового, Стрельцам – бежевого, Козерогам – лазоревого, Водолеям – темно-синего, Рыбам – красного. Чтобы деньги разрастались и преувеличивались, стоит положить в конверт нечетное количество купюр“, – добавляет астролог.
Не дарите без души
„Если бы меня кто-то спросил, что мне подарить, то я бы ответила, что мне лично нравятся всякие там деньги, – улыбается ясновидящая Илона Калдре. – Это лучший подарок для человека, которого ты уважаешь, которому желаешь добра, и который, с твоей точки зрения, правильно этими деньгами распорядится. Но с годами в ходе общения со своими друзьями и близкими я поняла, что некоторым из них очень жалко тратить подаренные деньги на себя. Бывает, что человек о чем-то мечтает, ты даришь ему деньги, а ему потом не хватает смелости потратить их на свою мечту. Поэтому сегодня я уже выборочно дарю деньги. Интуитивно чувствую, кому можно подарить купюры, а кому лучше купить то, что он не купит без моей помощи“.
Что касается энергетики, по словам Калдре, если человек дарит деньги от чистого сердца и не жалеет при этом, то эти деньги всегда будут восприняты с благом. Если человек жалеет, но вынужден дарить, такие деньги не принесут в итоге радости никому.
„Для того, кто отрывает от сердца, энергия денег пойдет на минус, он начнет терять в деньгах. Очень важно, чтобы две половины паззла совпали: чтобы и тому, кто дает, и тому, кто принимает, было хорошо. Но ничего страшного в дарении денег я не вижу“, – отмечает Калдре.
Она добавляет, что есть еще одна сторона подаркообмена, негативная: когда один и тот же подарок блуждает из рук в руки, поскольку никому не нужен.
„Он может даже вернуться к дарителю, была у меня и такая история в жизни, – вспоминает ясновидящая. – Как-то к нам вернулся плед, который мы дарили своим друзьям. Он через четвертые руки вернулся обратно. Красиво упакованный, солидный подарок, который передаривался из рук в руки. Пожалуй, у многих найдутся дома подарки в виде подушек, статуэток, каких-то мелочей, которые были подарены, но не нужны. Поэтому лучше дарить деньги, чем ненужные вещи“.
Но просто дарить голую двадцатку, пятидесятку, сотенную купюру в руки, по словам Илоны Калдре, тоже неправильно.
„Это подарок, а подарок оформляют соответствующим образом. Сейчас много вариантов: и красивые конверты, и букеты, в которые можно поместить деньги, и разные оригинальные способы. Однажды нам вручили денежный подарок купюрами, приклеенными на туалетную бумагу. Разматываешь, а там по возрастающей деньги. Это были и интересно, и необычно. Еще можно сложить деньги в стеклянную банку – „закатать“, сделать „заготовку“. Главное – подарок должен быть от души“, – заключает Калдре.близким и друзьям?