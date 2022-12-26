ТАБЛИЦА | Министерства избегают слов „рождественская премия“. Вместо этого старательно раздают надбавки за высокие результаты(7)
Несколько министерств заявили, что отказались от выплаты рождественских премий. Вместо этого избранные сотрудники получают надбавки по результатам работы, пишет Ärileht.
Год подходит к концу, и во многих частных и государственных компаниях вошло в традицию выплачивать рождественские премии за проделанную работу. Многие министерства избегают слов „рождественская премия“ и вместо этого говорят о надбавках по результатам, которую получают избранные сотрудники.
Дополнительные усилия, связанные с войной, приносят бонус
„Министерство иностранных дел уже много лет не выплачивает рождественские премии, но в последние годы мы придерживаемся принципов управления эффективностью“, – заявила Лийза Тоотс из отдела по связям с общественностью. Это значит, что министерство награждает тех сотрудников, которые отличились своим трудовым вкладом в течение года.
„Очень большая часть надбавок по результатам работы в этом году была назначена сотрудникам Министерства иностранных дел в связи с агрессивной войной России против Украины. Это требовало и требует от сотрудников значительных дополнительных усилий, в том числе вне рабочего времени“, – пояснила Тоотс. При определении оплаты учитывается вклад каждого отдельного лица.
Максимальный размер надбавки по результатам работы составляет 20% от годовой зарплаты, которая, по словам Тоотс, выплачивалась в исключительных случаях. „Средний процент от суммы надбавки по результатам работы остался на уровне 9% от годового оклада конкретного работника“.
„Новогоднюю премию“ не раздают, а вот надбавку – да
Надбавку раздают также Министерство социальных дел, Министерство образования и науки, Министерство обороны, Министерство экономики и коммуникаций. А вот традиции раздавать рождественские премии у них больше нет.
„Министерство образования и науки рождественские премии не выплачивает. Бюджет предусматривают надбавку за результат, которая не распространяется на всех сотрудников и размер которого зависит от трудового вклада отдельного человека“, – сказала руководитель отдела коммуникаций Мари Аннус.
Лаура Лаастер из отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций также сообщила, что надбавку обязательно распределят, но, поскольку результаты в настоящее время пересматриваются, то комментировать точные суммы они не могут.
Из всех вышеупомянутых министерств, все же есть одно, которое призналось изданию Ärileht, что в конце года выплачивает своим сотрудникам рождественские премии. Однако суммы варьируются и, например, главный специалист получает минимум 700 евро, но не более 2000 евро. Самую большую премию могут получить руководители отделов.
Несколько дней назад, среди прочего, в Eesti Päevaleht опубликовали статью, в которой писательница Андра Теэде спрашивает Министерство культуры, где ее рождественская премия. В статье указано, что средняя рождественская премия работников Министерства культуры составляет 2500 евро.