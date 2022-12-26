ТАБЛИЦА | Министерства избегают слов „рождественская премия“. Вместо этого старательно раздают надбавки за высокие результаты

Год подходит к концу, и во многих частных и государственных компаниях вошло в традицию выплачивать рождественские премии за проделанную работу. Многие министерства избегают слов „рождественская премия“ и вместо этого говорят о надбавках по результатам, которую получают избранные сотрудники.

Дополнительные усилия, связанные с войной, приносят бонус

„Министерство иностранных дел уже много лет не выплачивает рождественские премии, но в последние годы мы придерживаемся принципов управления эффективностью“, – заявила Лийза Тоотс из отдела по связям с общественностью. Это значит, что министерство награждает тех сотрудников, которые отличились своим трудовым вкладом в течение года.

„Очень большая часть надбавок по результатам работы в этом году была назначена сотрудникам Министерства иностранных дел в связи с агрессивной войной России против Украины. Это требовало и требует от сотрудников значительных дополнительных усилий, в том числе вне рабочего времени“, – пояснила Тоотс. При определении оплаты учитывается вклад каждого отдельного лица.

Максимальный размер надбавки по результатам работы составляет 20% от годовой зарплаты, которая, по словам Тоотс, выплачивалась в исключительных случаях. „Средний процент от суммы надбавки по результатам работы остался на уровне 9% от годового оклада конкретного работника“.

„Новогоднюю премию“ не раздают, а вот надбавку – да

Надбавку раздают также Министерство социальных дел, Министерство образования и науки, Министерство обороны, Министерство экономики и коммуникаций. А вот традиции раздавать рождественские премии у них больше нет.

„Министерство образования и науки рождественские премии не выплачивает. Бюджет предусматривают надбавку за результат, которая не распространяется на всех сотрудников и размер которого зависит от трудового вклада отдельного человека“, – сказала руководитель отдела коммуникаций Мари Аннус.