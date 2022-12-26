26.12.2022, 12:23
Бывший футболист „Зенита“ и сборной СССР умер в 58 лет(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший нападающий „Зенита“ Сергей Дмитриев скончался 26 декабря на 59-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба.
Дмитриев родился в Ленинграде, в 18 лет дебютировал в основном составе „Зенита“, после чего провел в главной команде еще восемь лет (с перерывом), завоевав золото чемпионата СССР и Кубок сезона, пишет РБК.
В сборной СССР провел шесть матчей и забил один мяч.
После окончания игровой карьеры работал тренером.