В США растет количество погибших в результате снежной бури

Американские СМИ приводят разные оценки. По данным телеканала ABC, по состоянию на вечер воскресенья, 25 декабря, в стране зафиксировано минимум 39 смертельных исходов. Телекомпания NBC со ссылкой на собственные подсчеты сообщает о 41 жертве. По оценке экстренных служб, количество погибших будет увеличиваться.

Самое большое количество погибших - в округе Эри

По информации СМИ, в результате непогоды погибли люди в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Больше всего смертей зафиксировано в городе Буффало, который расположен на восточном берегу озера Эри, и окрестностях. Как сообщил в Twitter исполнительный директор округа Эри штата Нью-Йорк Марк Полонкарц, количество жертв достигло 12.

Погибшие были найдены в домах, транспортных средствах и под сугробами. Самой старшей из жертв было 93 года, самой младшей - 26. В округе действует временный запрет на вождение автомобилей. Международный аэропорт Буффало Ниагара закрыт до 27 декабря.

Температура в США опускалась ниже 40 градусов

Гигантская зимняя буря обрушилась на США в рождественские выходные, во многих штатах объявили чрезвычайное положение. Из-за непогоды сотни тысяч домохозяйств оставались без света. По данным сайта FlightAware, 23 декабря в стране было отменено почти 6000 авиарейсов, 24 декабря - около 3500, 25 декабря - свыше 2400.

Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду „исторической“. Температура местами опускалась до минус 48 градусов по Цельсию.