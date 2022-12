ВИДЕО | Синхронистка повторила под водой танец из сериала „Уэнсдэй“

По словам спортсменки, на съемки этого ролика она потратила четыре часа.



„Платье было слишком плавучим, поэтому мне было трудно в нем двигаться. К тому же мой обычный бассейн закрыт до середины января, так что мне пришлось приспосабливаться к другому“, — рассказала Макушенко.



Ролик уже собрал более 400 тыс. просмотров.



Макушенко — четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры она переехала в Майами. Макушенко очень популярна в TikTok, где она выкладывает видео своих танцев под водой.



Сериал „Уэнсдэй“ вышел 23 ноября и стал одним из самых популярных проектов на Netflix. Кроме того, в TikTok завирусился танец Дженны Ортеги, которая сыграла роль Уэнсдэй Аддамс. Все происходит в сцене из четвертого эпизода, когда ученики академии „Невермор“ приходят на дискотеку. Там Уэнсдэй танцует под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps. Актриса рассказала, что сама придумала танцевальный номер. По ее словам, она вдохновилась клипом группы Siouxsie And The Banshees на песню Happy House.