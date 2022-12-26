В рождественскую ночь постояльцы едва не спалили гостиницу в Старом Таллинне

24 декабря в 23.10 в Центр тревоги сообщили, что на втором этаже гостиницы, расположенной на улице Вене, произошло задымление.

Выяснилось, что в одном из номеров свеча, оставленная на комоде без присмотра, сгорела до конца, после чего загорелась поверхность комода. К счастью, возгорание было вовремя замечено, и огонь широко не распространился.

Спасатели напоминают, что свечу нужно перед зажжением поставить на подставку из несгораемого материала, и вообще горящую свечу нельзя оставлять без присмотра!