Минобороны РФ сообщило, что сбит украинский беспилотник над военным аэродромом в Саратовской области. Погибли трое военнослужащих

По данным ведомства, в результате падения обломков беспилотника „получили смертельные ранения“ трое военнослужащих.

Самолеты на аэродроме не повреждены, утверждают военные.

Ночью в соцсетях появились сообщения о взрыве в Энгельсе. Пользователи публиковали видео со звуками сирен в городе. Также появилась запись с камер наблюдения, на которой слышен взрыв, передает „Медуза“.

Baza сообщала, что после взрыва на аэродроме начался пожар на площади 120 квадратных метров. Телеграм-канал написал о трех погибших и четырех раненых в результате инцидента.

Между тем украинский военный корреспондент Роман Бочкала пишет, что российские средства противовоздушной обороны сбили не сам беспилотник, а одну из выпущенных им ракет. „В результате ракетной атаки БПЛА по месту дислокации 6950-й авиабазы (в/ч 06987 г. Энгельс Саратовской обл. РФ) поражен пункт управления базой. БПЛА выпустил 2 ракеты, одна из которых была сбита системой ПВО, а вторая поразила цель“, - сообщил Бочкала в микроблоге Twitter.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что угрозы для жителей Энгельса „абсолютно нет“ и никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не было. „Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры“, — добавил он.

Напомним, что утром 5 декабря беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области и аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВСУ. В результате были повреждены два самолета, погибли трое военнослужащих, еще четверо ранены. Утром 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

На аэродроме в Энгельсе базируется дальняя стратегическая авиация ВКС РФ, которая участвует в обстрелах объектов критической инфраструктуры Украины.