СВОДКА ЗА СУТКИ | Из-за пьяных водителей две женщины оказались в больнице. Подробности ДТП с тяжелыми последствиями

25 декабря в 13.45 на 172-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга (волость Элва) 23-летний мужчина на автомобиле Volkswagen T-Cross врезался в остановившийся перед ним Audi A5, за рулем которого была 18-летняя женщина. Пассажирка Audi - 44-летняя женщина - доставлена в больницу.

В 17.27 в Таллинне у дома номер 120 по Нарвскому шоссе нетрезвый 46-летний мужчина, не имеющий прав соответствующей категории, врезался на автомобиле Subaru B9 Tribeca сзади в BMW X3 XDrive 20D, которым управляла 34-летняя женщина. водитель BMW доставлена в больницу.

За сутки были задержаны 36 водителей в состоянии алкогольного и 1 водитель в состоянии наркотического опьянения.

За сутки было угнано одно транспортное средство. Пыхьяская префектура зарегистрировала угон черного Cfmoto Cforce 625 Touring (ATV трактор, 2021 года выпуска) с регистрационным номером 3894TB.