25.12.2022, 21:51
На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину, спасли пока лишь одного
ФОТО: | AFP
Около десяти человек попали под лавину на горнолыжном курорте в австрийском регионе Форарльберг, сообщает „Медуза“ со ссылкой на агентство APA.
Лавина сошла около 15:00 по местному времени в районе горы Тритткопф (2720 метров). На поиски пропавших людей направили вертолеты, а также несколько групп спасателей с собаками. В поисках участвуют более 100 человек. Людей с помощью прожекторов собираются искать в темноте.
Поздним вечером полиция сообщила, что одного человека спасли, он травмирован. В каком он состоянии, не уточняется.