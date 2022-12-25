На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину, спасли пока лишь одного

Лавина сошла около 15:00 по местному времени в районе горы Тритткопф (2720 метров). На поиски пропавших людей направили вертолеты, а также несколько групп спасателей с собаками. В поисках участвуют более 100 человек. Людей с помощью прожекторов собираются искать в темноте.