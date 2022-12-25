За рубежом
25.12.2022, 21:51

На горнолыжном курорте в Австрии около десяти человек попали под лавину, спасли пока лишь одного

 
Sündmuskohale on toodud valgustus, et maapealsed otsingud saaks jätkuda.
Sündmuskohale on toodud valgustus, et maapealsed otsingud saaks jätkuda.
ФОТО: Lech Zuers Tourismus | AFP

Около десяти человек попали под лавину на горнолыжном курорте в австрийском регионе Форарльберг, сообщает „Медуза“ со ссылкой на агентство APA.

Лавина сошла около 15:00 по местному времени в районе горы Тритткопф (2720 метров). На поиски пропавших людей направили вертолеты, а также несколько групп спасателей с собаками. В поисках участвуют более 100 человек. Людей с помощью прожекторов собираются искать в темноте.

Поздним вечером полиция сообщила, что одного человека спасли, он травмирован. В каком он состоянии, не уточняется.

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