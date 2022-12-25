Строительство новой трамвайной линии сильно осложнит движение в центре Таллинна

Следующей весной на улице Лайкмаа начнется строительство новой трамвайной линии в порт Ванасадам. Помимо прокладывания путей, будут заменены и все подземные коммуникации. Строительные работы закроют для движения перекрестки возле торгового центра Viru Keskus и ограничат движение на улице Ахтри. Иными словами, один из важнейших транзитных коридоров центра Таллинна будет закрыт, сообщила в воскресенье „Актуальная камера“.

„Я думаю, что надо сказать честно, что она действительно сделает движение более сложным. Конечно, мы надеемся, что поскольку строительство улицы Пронкси находится в графике, то мы сможем открывать для движения готовые участки Пронкси так быстро, как это будет возможно, как это делается и сейчас. Даже зимой у нас получается какие-то участки держать открытыми, как только где-то какие-то участки будут завершены, мы их будем сразу запускать в работу“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Решать проблему должен столичный Транспортный департамент. Поскольку к весне улица Пронкси не будет полностью открыта для движения, специалисты прорабатывают варианты изменения светофорных циклов на других дорогах, чтобы перераспределить транспортный поток.

„У нас готовится конкретный план, в том числе и изменение светофорных циклов регулирования, что касается обычных транспортных средств. Что касается автобусного движения, то у нас готовятся альтернативные остановки и перенаправление маршрутов как раз-таки в те коридоры, где это будет возможно. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы данные изменения были максимально удобны для пользователя“, - пояснил эксперт Транспортного департамента Таллинна Григорий Парфенов.

Привычное движение трамваев в Таллинне может прерваться на несколько месяцев, поскольку ремонтироваться будет отрезок, где все пути пересекаются.