Правдива ли история про английских лучников, средний палец и происхождение выражения fuck you?

Жест сохранился и в Древнем Риме. Например, в эпиграмме Марциала говорится : „Смейся, Секстилий, над теми, кто называет тебя педерастом, и показывай им средний палец“. В другой его эпиграмме рассказывается о старике, который хвастается отменным здоровьем и демонстрирует врачам „неприличный“ палец. Использование этого жеста в Древнем Риме описывает и американский исследователь Энтони Корбелл.

Использование подобного жеста можно встретить уже в античные времена. Так, в сочинениях Диогена Лаэртского упоминается история, связанная с Диогеном Синопским — якобы тот указал на Демосфена именно средним пальцем со словами: „Вот вам правитель афинского народа“. Там же описан другой эпизод: „Большинство людей, говорил он (Диоген Синопский. — Прим. ред.), отстоит от сумасшествия на один только палец: если человек будет вытягивать средний палец, его сочтут сумасшедшим, а если указательный, то не сочтут“.

Современные учёные придерживаются мнения, что демонстрация среднего пальца приобрела своё символическое значение задолго до Столетней войны. По словам антрополога Десмонда Морриса, „это один из самых древних из известных нам жестов“. Специалист уверен, что он происходит из первобытных времён, а его символика довольно проста: средний палец — пенис, сжатые пальцы — тестикулы.

Пользователи соцсетей рассказывают такую историю: в 1415 году в ходе Столетней войны состоялась битва при Азенкуре между французами и англичанами. Французы якобы договорились, что будут отрезать захваченным в плен лучникам средний палец — без него противники не смогут стрелять из длинного лука, представлявшего серьёзную опасность. Эти луки делались из тиса, а стрельбу из них якобы называли щипанием (по-английски pluck yew). После победы англичане якобы стали насмехаться над противниками, показывая средний палец и как бы говоря тем самым, что продолжат „щипать тис“. Утверждается, что со временем фраза pluck yew трансформировалась в распространённое в современном английском языке ругательство fuck you. Эту байку можно обнаружить в популярных пабликах во „ВКонтакте“ и Facebook , в Twitter , LiveJournal и на Pikabu , на сайтах издания „Новые известия“ и некоторых школ английского языка.

Современные историки, занимающиеся Столетней войной, не согласны с популярной в интернете байкой. Энн Карри, профессор Университета Саутгемптона и бывший вице-президент Королевского исторического общества, посвятила целую книгу битве при Азенкуре. В ней исследовательница пишет: „Ни в одной хронике или историческом сочинении XVI века нет сообщений о том, что английские лучники показывали какие-либо жесты французам после битвы, чтобы продемонстрировать тем, что у них всё ещё есть пальцы. Нет никаких доказательств тому, что при захвате лучника тем или иным способом противник отрезал ему пальцы“. Схожую оценку даёт и американский историк Джон Киган.

Возможный первоисточник популярной легенды — хроника XV века, написанная французом Жаном де Вавреном. В ней говорится, что в своей речи перед битвой английский король Генрих V якобы заявил: „Французы хвастались, что они отрежут по три пальца с правой руки всех попавших в плен лучников, чтобы впоследствии ни один воин или конь не был убит с помощью их луков“. Подлинность этого утверждения весьма сомнительна — присутствие французского хрониста при выступлении английского короля в условиях войны представляется маловероятным.

Что касается связи между неприличным выражением fuck you и староанглийским словосочетанием pluck yew («щипание тиса“), то и это утверждение не находит подтверждения среди учёных. Хотя происхождение глагола fuck до сих пор не удалось установить однозначно, версия с причастностью английских лучников не входит в число сколько-нибудь вероятных. Наиболее популярные варианты, предлагаемые лингвистами, — развитие одного из древнеанглийских корней или заимствование из других германских языков. Возможное самое раннее упоминание глагола относится к началу XIV века — битва при Азенкуре состоялась спустя 100 лет.

Таким образом, все тезисы популярной в интернете истории не соответствуют действительности. Английские лучники точно не „изобрели“ неприличный жест в 1415 году. О планах французов отрезать им средний палец доподлинно не известно — о подобной угрозе якобы рассказывал перед битвой английский король, причём зафиксировано это в единственной французской хронике. Наконец, самое раннее упоминание глагола fuck обнаружено в документе, составленном за более чем сто лет до битвы при Азенкуре, поэтому его связь со словом pluck крайне сомнительна.

Итог: Неправда