Путин заявил, что 99,9% россиян „готовы все положить в интересах родины“(7)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, подавляющее большинство россиян готовы „все положить“ ради своей страны. Об этом президент сказал в программе „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия 1“, отвечая на вопрос ведущего о том, что Путина удивило за время войны, передает „Медуза“.
„Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их осуждаю. Каждый человек имеет право выбора.
Но что касается основной части, 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия — особая страна. И у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России, и сегодня — еще раз“, - заявил Путин.